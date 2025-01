Aberta temporada de saldões: Shoppings, lojas e supermercados anunciam descontos de até 70%

Foto: FERNANDA BARROS PROMOÇÕES visam estimular o consumo em janeiro

Foi oficialmente iniciado o período de "queima de estoque" do mês de janeiro. No comércio de Fortaleza, existem ofertas de produtos com descontos de até 70%.

Conforme O POVO apurou, uma diversidade de segmentos do comércio local aderiu aos saldões dessa época, desde as redes de shoppings centers, lojas até os supermercados.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, destaca que a expectativa para o mês de janeiro é positiva e o comércio espera aproveitar o impulso das vendas de dezembro.

Assis destaca que os lojistas preparam uma lista de produtos com preços até 70% menores, abrangendo diversos segmentos, como eletrodomésticos, roupas, calçados, relógios, etc.

"É uma oportunidade tanto para o lojista se capitalizar e trazer novos produtos e coleções como para os consumidores de adquirir produtos não vendidos no Natal e com preços menores, ainda mais atrativos", diz

Outro segmento que deve movimentar o comércio nas vendas em janeiro é o de livrarias e papelarias, devido a demanda de compra de material escolar, como livros e cadernos no período que antecede a volta às aulas.

A movimentação de compras no último mês, relembra Assis, ficou concentrada especialmente a partir do dia 15 de dezembro. O fluxo das lojas - especialmente shoppings centers, foi ampliado em média 4%. Segundo dados da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), entre os dias 19 a 25 de dezembro, o comércio nos shoppings movimentou R$ 5,94 bilhões, o que é o melhor valor nominal da série histórica iniciada em 2019 (R$ 5,5 bilhões).

Outro ponto notável é que houve algumas mudanças de comportamento no período final do ano, também do ponto de vista dos lojistas. Algumas promoções típicas de janeiro foram adiantadas e houve casos de liquidações em dezembro.

Em dezembro, busca por artigos de vestuário se destacaram Crédito: FERNANDA BARROS

"Antes da pandemia, dezembro não era um mês de promoções. Já se vendia bem naturalmente. Mas, com a Black Friday, isso mudou. Hoje, as promoções em dezembro são fundamentais: descontos, prazos mais longos e sorteios de prêmios. Tudo isso ajudou muito nas vendas", afirma.

Produtos como eletrônicos e TV se destacaram em vendas nas últimas semanas, para além dos artigos de vestuário. E o ticket médio do comércio em Fortaleza alcançou R$ 300.

Sobre o assunto Shopping centers registram alta de 5,5% nas vendas de Natal, aponta Abrasce

E a expectativa é de que esse impulso possa continuar. "Janeiro é um mês de liquidações para limpar os estoques de dezembro. Muitos consumidores esperam janeiro para aproveitar as promoções. É aquela história: uns compram em dezembro, outros preferem esperar as liquidações do começo do ano".

Nos shoppings centers, as lojas já trabalham na mudança de decoração. Saem os adereços de Natal e Réveillon para as chamadas com descontos que chegam a 70%.

Nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, o Mega Saldão RioMar ocorre de 10 a 12 de janeiro. As ofertas incluem segmentos como vestuário, eletrônicos, cosméticos, produtos esportivos, artigos para o lar, entre outros.

As promoções na Rede Ancar, do North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping, o Super Saldo ocorre entre os dias 13 e 26 de janeiro. Serão centenas de produtos com preços mais baixos, tanto no app, quanto nas lojas físicas nos segmentos de eletro, vestuário, calçados, serviços, entre outros.

CDL projeta que descontos neste mês de janeiro possam chegar a 70% Crédito: FERNANDA BARROS

Já a ação do Shopping Iguatemi Bosque, chamada Etiqueta Amarela, ocorre entre os dias 16 e 19 de janeiro. Lojas do segmento de moda, acessórios, eletrônicos, brinquedos, entre outros, devem participar.

Há ainda ações previstas para os associados da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), que devem realizar ofertas, inclusive em produtos da volta às aulas.

Uma das supermercadistas que já está promovendo descontos é o Mercadão São Luiz, que até o dia 7 oferece até 44% de queda nos preços de produtos como arroz, feijão, queijos, carnes, entre outros. Nas redes sociais, é possível ver os demais produtos com saldo.

Outlet alia desconto e sustentabilidade

Uma das ações de descontos realizadas neste período de janeiro é promovida pela Nestlé Brasil com máquinas de café Nescafé Dolce Gusto.

A empresa recupera e revisa produtos que foram devolvidos por algum motivo por clientes do e-commerce no período de dezembro. O procedimento normal em casos assim é o descarte do produto, mesmo que em perfeitas condições.

Engajada com a redução do impacto ambiental, hoje a companhia consegue recuperar 80% dos produtos e vender em formato outlet na loja virtual www.nescafe-dolcegusto.com.br, com descontos de até 30% do valor original.

Todas as máquinas são testadas e higienizadas antes de entrarem novamente no site. A marca ainda garante a eficiência do sistema operacional.

Desde 2022 com essa ação, a companhia conseguiu evitar o descarte de 80% dos produtos. O que não é recuperado vai para reciclagem.

"Percebemos que um grande número de máquinas devolvidas eram por arrependimento dos clientes por efetuarem uma compra por impulso ou por insatisfação com a cor, por exemplo", detalha a gerente de Logística de E-commerce da Nestlé Brasil, Mariana Vilchez.

Campanha de descontos

Redes de shoppings

Shopping Iguatemi Bosque

O Shopping Iguatemi Bosque lançou a campanha Etiqueta Amarela, que ocorre entre os dias 16 a 19 de janeiro, com descontos de até 70% em quase todas as lojas do empreendimento.

Rede Ancar Ivanhoe

Entre os dias 13 e 26 de janeiro, a rede Ancar Ivanhoe (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping) realiza a campanha Super Saldo. Ao todo, serão centenas de produtos contemplados na ação, com descontos de até 70%, tanto no app, quanto nas lojas físicas do shopping nos segmentos de eletro, vestuário, calçados, serviços, entre outros.

Shoppings RioMar

A campanha Mega Saldão RioMar, que abrange os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, ocorrerá de 10 a 12 de janeiro. Os descontos podem chegar até 70%. As ofertas incluem segmentos como vestuário, eletrônicos, cosméticos, produtos esportivos, artigos para o lar e muito mais.

Shopping Parangaba

A campanha "Liquida Paranga", que começou ontem e vai até o dia 19 deste mês, traz descontos de até 70% em lojas de segmentos variados. A campanha abrange uma ampla gama de produtos, incluindo moda, com a Ban Ban Calçados, Comfort, D'Metal e Stalker, como também lojas de eletrônicos, e decoração, garantindo opções para todos os gostos e necessidades.

Terrazo

O Terrazo Shopping vai promover, entre os dias 9 e 12 de janeiro, o Liquida Terrazo, com descontos de até 70%. A liquidação abrange segmentos variados, incluindo vestuário, calçados, acessórios, cosméticos, eletrônicos, entre outros.

Grand Shopping

Durante todo o mês de janeiro, diversas lojas estão promovendo saldões especiais, com descontos atrativos em segmentos como moda, eletrônicos, utilidades domésticas e itens de uso cotidiano. As ofertas podem chegar a 70%.

Giga Mall

O Shopping Giga Mall terá o Giga Bazar, com descontos de até 60%, em diversos segmentos. A campanha ocorre entre os dias 18 de janeiro e 2 de fevereiro.

Shopping Aldeota

A campanha Etiqueta Amarela, que oferece descontos em lojas, será realizada no Shopping Aldeota até o dia 11 de janeiro. A diretoria do empreendimento não informa até quanto vão os descontos.

Redes de supermercados e lojas

Acesu

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados - Acesu, vários supermercados associados realizam ofertas especiais, em janeiro, principalmente de itens natalinos, como

panetones e aves.

Rede Anali

Além das promoções de itens natalinos, a rede tem promoções em diversos segmentos de produtos, além de ações de volta às aulas, festival bebidas e festival bebê.

Grupo São Luiz

O São Luiz realiza até o dia 7 de janeiro o Descontaço Mercadão. O abatimento nos preços pode chegar a 44%. As ofertas são válidas para todos os Mercadões (Crato, Riomar Kennedy, Washington Soares, Maracanaú, Rui Barbosa, Mondubim e Castelão) durante este período ou até durar o estoque. Nas redes sociais é possível acompanhar produtos em oferta também.

Assaí

O saldão pós-Natal do Assaí Atacadista iniciou ontem com descontos de até 60% em panetones e 40% em aves natalinas. As lojas ainda contarão com descontos em outros produtos, como suco de uva, farinha de mandioca, leite, café, peito de frango e feijão, válidas até o dia 5/1.

AmericaNews Beauty

A AN Beauty realiza liquidação com descontos de até 60% em itens selecionados, de 6 a 20 de janeiro. A promoção é válida tanto para as lojas físicas quanto para o ambiente de vendas virtuais da marca.

O Boticário

As lojas de O Boticário estão promovendo uma série de descontos de até 50%. A previsão é de que o saldão ocorra até o dia 19 de janeiro ou enquanto durarem os estoques.