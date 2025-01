Concursos devem ter mais de 100 mil vagas em 2025; veja como se preparar

Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará A PROJEÇÃO mostra uma tendência de crescimento nos certames

Em cenário positivo para concurseiros, um levantamento realizado pela Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa) aponta que, em 2025, devem abrir mais de 100 mil vagas para concursos públicos.

A projeção mostra uma tendência de crescimento nos certames em âmbitos federal, estaduais e municipais. Veja dicas de como se preparar no final desta matéria.

No contexto nacional, de acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê 57 mil vagas, com a possibilidade de criação de mais 5.952 postos. Esse número pode atingir 63.766 servidores apenas no Executivo, Legislativo e Judiciário.

Um ponto destacado pelo presidente da Aconexa, Marco Antonio Araujo Jr., são os processos unificados, como Exame Nacional da Magistratura (ENAM) e o Concurso Nacional Unificado (CNU), nos quais apenas um certame possibilita a ingressão em diversos órgãos distintos.

“Os concursos unificados têm se mostrado uma solução eficiente para ampliar a concorrência e reduzir custos, tanto para candidatos quanto para o governo. A tendência é que em 2025 essa modalidade se consolide, com previsões como o CNU, cuja segunda edição deve ocorrer em agosto”, destaca Marco.

Além disso, ele ressalta as autarquias que já sinalizaram abertura de novos editais para 2025, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Já no âmbito estadual, o presidente aponta que há uma tendência de maior incidência de concursos antes do ano eleitoral.

“Considerando que as eleições para o Executivo estadual irão ocorrer no segundo semestre de 2026, há uma grande possibilidade de que as vagas para segurança pública, educação e saúde sejam antecipadas para 2025, até para impactar positivamente os eleitores”, explica.

Onde tem mais oportunidades?

Em relação aos setores com maiores oportunidades, os destaques são para o de segurança pública, de fiscalização, jurídico e de educação.

Segurança: O enfoque é para a Polícia Federal que deve abrir mais de 1.800 vagas para cargos de agente e delegado, com salários que podem ultrapassar R$ 25 mil, e a Polícia Rodoviária Federal, que solicita 5.125 novas pessoas, com remunerações que chegam a R$ 10.790,87.

Área fiscal: Alguns estados do País, como São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins já estimam a abertura de vagas em secretarias da Fazenda, com remunerações que podem passar de R$ 35 mil.

Jurídico: Diversos Tribunais de Justiça (TJ) e Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) possuem certames em planejamentos, abrangendo cargos de técnicos e analistas.

Educação: Há um projeto do Ministério da Educação (MEC) para a realização do “Enem dos Professores”, que seria uma prova unificada no modelo do CNU.

Com o crescimento no número de vagas, procura por cursos preparatórios deve aumentar

Com a expectativa para um maior número de vagas em concursos públicos, a Aconexa prevê um aumento na procura de cursos preparatórios. Apenas em 2024, segundo dados da associação, houve um aumento de 15% na demanda por essas formações.

“Concurso público é um projeto de médio a longo prazo. Não se trata de sorte, mas de preparo técnico e estratégico”, afirma Marco.

Ele ainda destaca a importância de editais anteriores e entender as exigências das bancas examinadoras.

Confira abaixo uma lista de dicas apontadas pelo especialista de como se preparar para os certames:



Identifique a carreira que combina com seu perfil: Não escolha apenas pelo salário



Foque na área, não apenas em um concurso: Preparar-se para múltiplos editais aumenta as chances de sucesso

Leia o edital detalhadamente: É o guia do candidato

Mantenha uma rotina disciplinada de estudos: Diversifique as matérias e pratique com questões anteriores.



Cuide da saúde mental e física: Alimentação equilibrada, sono adequado e momentos de lazer são cruciais.

Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor