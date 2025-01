Crediamigo atinge marca de R$ 12 bilhões em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Paulo Câmara, presidente do BNB, destaca o aumento de clientes no programa de microcrédito

Os desembolsos do Crediamigo, o programa de microcrédito urbano orientado do Banco do Nordeste (BNB), somaram R$ 12 bilhões em 2024, segundo informou a instituição nesta segunda-feira, 6.

A marca representa ainda a expansão de 13% sobre os empréstimos realizados no ano anterior. Outras marcas também foram superadas, de acordo com o BNB: o número de operações passou de 3,5 milhões para 3,8 milhões. Ao todo, foram quase 330 mil contratações a mais, equivalentes a 9,2% de aumento.

"Este ano (2024), levamos o Crediamigo para mais de 370 mil novos clientes. São empreendedores que nunca haviam feito operações, e nós chegamos até eles e demos oportunidade de melhorar seu negócio", destacou Paulo Câmara, presidente do BNB.

Para superar esses números ao término de 2025, a meta do Banco é "ampliar a estrutura até o final de 2025, saltando das cerca de 500 unidades atuais para mil, entre lojas, módulos e pontos de apoio".

Números do Ceará

Dos R$ 12 bilhões desembolsados ano passado, o Ceará foi responsável por R$ 3,37 bilhões. O número demonstra uma expansão de 12,5% ante 2023.

Ao todo, foram 97 mil novos clientes - do total de 370 mil - e 9% a mais de operações, além de 100 mil novos contratos no Estado.

"Essa entrada substancial de novos empreendedores no Programa evidencia que estamos chegando a mais pessoas em um momento muito oportuno e dando suporte a quem mais precisa", afirmou Eliane Brasil, superintendente estadual do BNB no Ceará.



A importância do microcrédito

