Aeroporto de Fortaleza é o 5º mais pontual do mundo em 2024, diz ranking

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-12-2024: A movimentação no Aeroporto de Fortaleza, após falta de energia na torre de comando. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Aeroporto de Fortaleza foi considerado o quinto mais pontual do mundo em 2024. De acordo com ranking da empresa de inteligência aérea Cirium, o nível de pontualidade foi de 85,32%.

Na categoria do Aeroporto Internacional Pinto Martins, de aeroportos de pequeno porte no mercado internacional, quem ficou em primeiro foi o Aeroporto Internacional de Guaiaquil-COL, com nível de pontualidade de 91,38%.

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-11-2024: Movimentação no Aeroporto Pinto Martins. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

Depois vem o Aeroporto Mariscal Sucre, em Quito-EQU, com 90,05% de pontualidade, com o terceiro posto ficando com o Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo-AFS, com 89,39%.

Na mesma categoria, logo após Fortaleza no ranking, aparece o Aeroporto Internacional de Salvador-BA, com nível de pontualidade de 85,1%.

De acordo com o critério da Cirium, a medição de pontualidade é determinada a partir da proporção de chegadas ao destino com até 15 minutos de atraso em relação ao horário programado.

O ranking ainda possui outras categorias. Entre os aeroportos de porte médio, que atendem entre 15 milhões e 25 milhões de passageiros por ano, o de Brasília (DF) foi o segundo mais pontual do mundo, com índice de 88,19%.

BSB ficou atrás somente do Aeroporto Internacional de Tocumem-PAN, que obteve 90,34% de pontualidade.

Nesta mesma categoria, o Aeroporto Santos Dumont-RJ ficou na quarta posição, com 88,17%.

Na categoria aeroportos de grande porte, quem ficou em primeiro foi o Aeroporto Internacional King Khalid, em Riad, Arábia Saudita, com taxa de pontualidade de 86,65%.

