Com mais de 95,2 mil turistas internacionais em 2024, Ceará tem alta de 33,1%

O Ceará apresentou um incremento de 33,1% no número de turistas internacionais em 2024. Segundo dados Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal (PF), foram mais de 95,2 mil visitantes vindos do Exterior.

O número de visitantes internacionais no Ceará no ano passado foi bastante superior aos 71,5 mil registrados em 2023.

O resultado cearense de crescimento em relação a 2023 foi superior à média nacional. Entre 2023 e 2024, a variação do resultado do turismo internacional no País foi de 12,6%.

O ano de 2024 pode ser considerado o melhor da história, com mais de 6,65 milhões de turistas internacionais.

Somente em dezembro, 690.236 estrangeiros visitaram o Brasil, número 11,1% maior que o registrado no mesmo mês de 2023 e o terceiro melhor dezembro da série histórica.

"Trazer esses visitantes estrangeiros para o nosso País reforça a capacidade turística dos nossos destinos, oferecendo experiências em que a diversidade cultural, a gastronomia autêntica e as belas paisagens se destacam", afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O ministro ainda destacou o trabalho institucional, enfatizando que esse aumento significativo é reflexo do esforço conjunto entre o Ministério do Turismo e a Embratur para promover os destinos nacionais no Exterior.

"Nossa meta é continuar atrativos para que mais turistas de todo o mundo venham conhecer as belezas do Brasil", acrescentou.

O titular do Ministério do Turismo ainda mostra que o Ceará é um destino repleto de belezas naturais e culturais que encantam visitantes de todo o mundo, como as praias paradisíacas de Jericoacoara, com suas dunas, lagoas de águas cristalinas e pôr do sol único, e Canoa Quebrada, famosa por suas falésias coloridas e vida noturna vibrante.

Ainda se lembra da capital, Fortaleza, que atrai com a Praia de Iracema e a do Futuro e o Mercado Central. E indo para o interior, a Chapada do Araripe, na região do Cariri, encanta com trilhas, cachoeiras e sítios arqueológicos.

Maioria dos visitantes internacionais é de argentinos

Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal, a maioria dos turistas internacionais que visitaram o Brasil em 2024 era composta por argentinos.

Os “hermanos” continuam liderando o volume de visitantes internacionais que chegam ao Brasil. Mais de 1.953.548 argentinos desembarcaram no país este ano.

Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, tendo enviado 696.512 turistas. Os chilenos vêm logo atrás, com 651.776 chegadas aos destinos brasileiros. Já os vizinhos Paraguai e Uruguai, juntos, somaram mais de 833.412 visitantes.

Ministro faz balanço e lembra de ações de promoção do Brasil e destinos na América do Sul

Na atração de turistas internacionais, o Ministério do Turismo tem trabalhado em diferentes frentes. Em dezembro de 2023, foi inaugurado no Rio de Janeiro (RJ) o primeiro Escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) nas Américas e no Caribe.

Celso Sabino enfatiza ainda a parceria com a Embratur na promoção dos destinos nacionais.

A ação envolve a divulgação da “Marca Brasil”, importante iniciativa para reconstruir a imagem do país no exterior — agora devidamente compromissado com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão no setor turístico.

O Brasil também lançou a marca “Visit South America: um lugar, vários mundos”. A estratégia é uma parceria do governo brasileiro com Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile para, de forma integrada, promover e posicionar internacionalmente os destinos desses países, com foco em atrativos naturais, gastronômicos e de hospitalidade.

Para que o acesso do turista internacional seja mais cômodo, para 2025, o Governo Federal anunciou que os novos editais regionalizados do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI) têm previsão de R$ 63,6 milhões em investimentos para a atração de novos voos em rotas nacionais.

Segundo o Ministério do Turismo, a expectativa é de que sejam gerados ao menos 500 mil novos assentos no período de um ano. Esse número já impacta o recorde de assentos de voos internacionais para a temporada de verão 2024/2025: serão 7,48 milhões, um crescimento de 19% em comparação ao verão de 2023/2024.

