IPTU Fortaleza 2025: veja calendário de pagamentos, descontos e mais

A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza a partir desta terça-feira, 7, o boleto para pagamento em cota única ou parcelado do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2025.

Veja mais abaixo todos os detalhes sobre isenção, pagamento e descontos.

Neste ano, não houve reajuste na alíquota, tendo sido lançada a correção do IPCA-e (4,71%), como previsto em lei. Ao todo, serão contemplados 854.574 imóveis, sendo que 158.515 estão isentos.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente. O boleto está no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin).

Também há a opção de parcelar o imposto em até 11 vezes, com valor mínimo de R$ 79,11 e vencimento no quinto dia útil de cada mês. Vale ressaltar, no entanto, que os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que estão adimplentes.

IPTU : como realizar o pagamento?

Na página virtual da Sefin, será possível consultar os boletos de pagamento parcelado de todos os meses “a vencer” ou a parcela individual, clicando em "IPTU 2025".

Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção "Imprimir carnê". Assim, será gerado um arquivo em PDF com todos os boletos a vencer com suas respectivas datas futuras.

Caso a opção seja de pagamento total, nos vencimentos de 1ª, 2ª e 3ª cota única, o boleto deverá ser impresso no site.

Neste ano, o órgão informou que fez levantamento sobre os indivíduos que utilizaram o recurso e enviará um total 32.403 boletos via Correios para esse público.

Programa Nota Fortaleza

Importante lembrar que a Prefeitura de Fortaleza dá descontos adicionais no pagamento em cota única para quem realizou o cadastro no Programa Nota Fortaleza até o dia 30 de novembro de 2024.

Os descontos são de 1%, 1,5% e 2% a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas (entre 01/12/2023 a 30/12/2024) e o valor venal do imóvel. O desconto da primeira cota única mais o do IPTU pode chegar a até 10%.

O desconto é concedido aos imóveis residenciais, a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas e o valor venal da propriedade. Para cada R$ 50 em valor do serviço, o contribuinte acumulará um ponto.

Ou seja, para calcular a quantidade de pontos, é somado o valor de serviço de todas as notas do período compreendido e dividido por 50.

Ao realizar o cadastro no site Nota Fortaleza automaticamente todas as Notas Fiscais de Serviço (NFs) emitidas no CPF registrado no período são inseridas no cadastro do cidadão.

Importante destacar que ainda é possível se cadastrar no Nota Fortaleza e acumular pontos para o IPTU 2025. Além do desconto, os fortalezenses concorrem mensalmente a 114 prêmios de até R$ 30 mil.

Atendimento virtual

O site oferece dois canais de atendimento: Guichê Virtual e o Fale com a Sefin. No primeiro, o contribuinte pode conversar com um dos atendentes para solucionar qualquer demanda apresentada, de forma totalmente on-line por meio de chamada de áudio e vídeo.

Já no Fale com a Sefin, o cidadão pode registrar sua demanda anexando documentos, caso seja necessário, e obter retorno em 48 horas, no máximo. Caso ainda precise solucionar alguma pendência de forma presencial, é preciso agendar antes no site do órgão.

Confira os descontos

Imóveis com valor até R$ 109.105,88

1%

1 a 99 pontos

1,5%

100 a 224 pontos

2%

0 acima de 225 pontos



Imóveis com valor de R$ 109.105,89 a R$ 392.781,65

1%

40 a 250 pontos

1,5%

251 a 500 pontos

2%

acima de 501 pontos



Imóveis com valores acima de R$ 392.781,66

1%

60 a 400 pontos

1,5%

401 a 800 pontos

2%

acima de 800 pontos

Calendário de pagamentos

7 de fevereiro: pagamento da cota única com 8% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de R$ 1000), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza/vencimento da primeira parcela

12 de março: pagamento da cota única com 6% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de R$ 1000), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza/vencimento da segunda parcela

7 de abril:

pagamento da cota única com 4% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de R$ 1000), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza/vencimento da terceira parcela

Como vai funcionar a isenção?

Serão beneficiados com isenções 158.515 imóveis. Desses, 137.850 não pagarão o imposto pelo valor venal do imóvel (até R$ 96.983,18).

Outros casos de isenção, desde que obedeçam aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 159, de 26/12/2013, são:

> Pessoa aposentada e pensionista

> Ex-combatente

> Empregado público municipal

> Pessoa inválida

> Pessoa menor órfã de pai e mãe

> Associação de moradores

> Sede de clube social

> Imóvel locado ou cedido a órgão público Municipal

> Servidor municipal

> Viúvo

> Imóvel locado ou cedido a templo religioso

> Polígono do centro

Entre os requisitos para isenção destinada às pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, pessoas inválidas (para o trabalho em caráter permanente) e menores órfãos de pai e mãe, estão os seguintes:

> Renda mensal familiar inferior ou igual a três salários mínimos

> Possuir apenas um imóvel no Município

> Valor venal do imóvel seja de até R$ 130.554,26

A concessão da isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário.

Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, poderá solicitar o benefício para o IPTU 2025 até o dia 11 de março deste ano com os documentos que comprovem a situação. A declaração está disponível no site da Sefin.