Cesta básica de Fortaleza fica 6,88% mais cara em 2024; veja preços

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-01-2024: Preço comparado das mercadorias em supermercados. Na foto, Camila Lemos, empreededora resposável por um mercadinho no bairro Benfica. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O custo da cesta básica em Fortaleza ficou 6,88% mais caro em 2024, no valor de R$ 673,77, sendo necessário uma jornada de trabalho de 104 horas e 59 minutos para que o assalariado consiga arcar com as despesas dos produtos na Cidade.

Os dados foram elaborados e apresentados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) na manhã desta quarta-feira, 8. As informações são referentes ao mês de dezembro do ano passado.

Todavia, o preço da cesta estava mais caro no primeiro semestre do último ano, no valor de R$ 697,33, do que no segundo, com queda de 3,38%. Em dezembro de 2023, no entanto, o custo dos produtos era ainda mais em conta, a R$ 630,38.

Gasto com alimentação x salário mínimo

Uma família padrão, segundo o Dieese, composta por dois adultos e duas crianças, teria que gastar cerca de R$ 2.021,31 para arcar com os insumos da cesta básica. Já o salário mínimo necessário para uma família com quatro pessoas é de R$ 7.067,68.

Comparado ao custo do salário mínimo líquido vigente em dezembro de 2024, de R$ 1.412, o trabalhador fortalezense compromete mais da metade do valor, 51,59%, para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta.

Aumento da cesta supera inflação

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 4,24% em Fortaleza no ano passado, entre janeiro a novembro, ficando acima da variação da cesta básica de 6,88% na base de comparação anual.

No comparativo mensal, a inflação foi de 1,48%, influenciada pela alta no preço da maioria dos produtos da cesta, com destaque para o café (6,09%), a carne (5,69%) e o óleo (2,84%), que não conseguiu ser apaziguada pelas baixas do tomate (-5,97%) e do açúcar (-2,66%).

Conheça os produtos mais caros e baratos

O café de 300 gramas (g) foi o produto que mais subiu de preços em 2024 na Capital, com alta de 54,07%, custando em dezembro R$ 15,16. O que mais caiu, por outro lado, foi o tomate de 12 quilogramas (kg), acumulando recuo de 28,08% e custando R$ 62,40.

Veja a variação por produtos em 2024

Café (300 g): R$ 15,16 (54,07%) Carne (4,5 kg): R$ 223,02 (28,06%)

Óleo (900 mL): R$ 9,40 (26,86%)

Arroz (3,6 kg): R$ 27,14 (13,89%) Leite (6 litros): R$ 41,04 (10,32%) Banana (7,5 dz): R$ 61,50 (7,05%) Manteiga (750 g): R$ 54,14 (5,93%) Pão (6 kg): R$ 118,98 (2,53%) Açúcar (3 kg): R$ 13,17 (0%) Feijão (4,5 kg): R$ 31,41 (-4,53%)

Farinha (3 kg): R$ 16,41 (-20,03%)

Tomate (12 kg): R$ 62,40 (-28,08%)



Para comprar a carne, era necessário que o trabalhador gastasse 29h01min do seu tempo em dezembro; o pão, 19h20min; o tomate 14h28min; a banana, 9h34min; a manteiga, 8h31min; o leite, 6h12min; o feijão, 5h29min; o arroz, 3h58min; a farinha, 3h25min; o açúcar, 2h12min; o café, 1h38min; e o óleo, 1h14min.

Fortaleza é capital com cesta básica mais cara do NE

Em dezembro, Fortaleza foi a capital com a cesta básica mais cara do Nordeste, com R$ 673,77. Entre as 17 capitais do Brasil pesquisadas, seis são nordestinas. O custo mais barato da região e do Brasil estava em Aracaju, com R$ 554,08.

Logo depois, o menor preço foi visto em Salvador (R$ 583,89), Recife (R$ 588,35), João Pessoa (R$ 606,91) e Natal (R$ 617,32). No Brasil, a cesta básica mais cara ficou em São Paulo (R$ 841,29), seguida por Florianópolis (R$ 809,46) e Porto Alegre (R$ 783,72).

Veja a variação nas capitais em 2024

São Paulo: R$ 841,29 (10,55%)

Florianópolis: R$ 809,46 (6,72%)

Porto Alegre: R$ 783,72 (2,24%)

Rio de Janeiro: R$ 779,84 (5,58%)

Campo Grande: R$ 770,35 (10,41%)

Vitória: R$ 747,42 (8,50%)

Brasília: R$ 743,19 (6,36%)

Curitiba: R$ 741,90 (6,41%)

Goiânia: R$ 732,50 (9,43%)

Belo Horizonte: R$ 694,77 (5,86%)

Fortaleza: R$ 673,77 (6,88%)

Belém: R$ 665,83 (3,16%)

Natal: R$ 617,32 (11,02%)

João Pessoa: R$ 606,91 (11,91%)

Recife: R$ 588,35 (9,34%)

Salvador: R$ 583,89 (4,12%)

Aracaju: R$ 554,08 (7,12%)

A carne bovina de primeira, o leite integral, o arroz agulhinha, o café em pó, a banana e o óleo de soja aumentaram em todas as Capitais. Já a batata, o feijão, a farinha e o tomate contaram com mais diminuições de preços nos locais.

A tendência para o conjunto total de produtos da cesta básica foi de elevação de preços, uma consequência da instabilidade climática, da demanda externa e do real desvalorizado frente ao dólar, de acordo com o levantamento do Dieese.



Inflação: o que é, de onde vem e como se proteger? | Dei Valor

Mais notícias de Economia