Ceará fecha 2024 com marca recorde de R$ 3,9 bilhões em investimento público

Foto: Samuel Setubal FABRÍZIO Gomes também estimou em 20,71% o aumento na arrecadação com o IPVA

O Ceará fechou o ano de 2024 com marca recorde de R$ 3,9 bilhões em investimento público, conforme o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

“Esse é o maior investimento nominal da história do Ceará. Temos um controle efetivo de despesa e receita para que possamos realizar esses investimentos e garantir que a população se beneficie, seja na infraestrutura, saúde, educação ou segurança. O foco do Ceará tem sido muito na segurança pública e na saúde, com investimentos em vários hospitais”, exemplificou o secretário.

“O governador (Elmano de Freitas) tem anunciado que a inauguração do Hospital Universitário do Ceará deve ocorrer no fim de fevereiro. Além disso, temos investido muito em tecnologia, para que cada vez mais esse investimento seja qualificado e ofereça à população oportunidades de emprego e renda de qualidade aqui no Estado do Ceará”, acrescentou Fabrízio.

Ele detalhou que “esse valor de R$ 3,9 bilhões corresponde a cerca de 57% a 60% de recursos próprios, com o restante vindo da captação de recursos de terceiros. Quando se tem mais crédito e mais oportunidades de captar recursos, isso também amplia a capacidade de investir, o que é uma decisão estratégica, que amplia a aplicação de políticas públicas”.

Ainda segundo o titular da Sefaz, a arrecadação estadual teve um crescimento de 18% em 2024. “A economia está indo bem. O setor privado também está bem, o que permite que o setor público possa fazer mais investimentos. Com essa cultura, conseguimos manter as contas equilibradas e garantir à população uma melhor qualidade de vida”, ressaltou.

Falando apenas sobre a arrecadação relativa ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Fabrízio afirma que ela será 20,71% maior que a registrada em 2024. “É preciso que a população exerça sua cidadania porque o tributo, quando é pago, se reverte em políticas públicas, na segurança, na saúde ou na educação”, defendeu.

Além disso, segundo o secretário lembrou que “o mercado de veículos tem crescido em torno de 10%. Quando comparamos 2024 com 2025, vemos que o preço dos veículos está se ajustando conforme o crescimento das vendas, o que também aumenta a projeção de crescimento do IPVA”.

Fabrízio também voltou a destacar a obtenção da nota Capag A pelo Ceará. “Isso é uma conquista importante, que o Ceará teve. Basicamente, isso significa que o estado tem poupança corrente”, explicou o titular da Sefaz.

Sobre o equilíbrio fiscal do Estado, concluiu dizendo que ser classificado como Capag A “significa que o Estado está com a dívida baixa, tem poupança e tem dinheiro no caixa, ou seja, tem liquidez”.

Reforma tributária

Para o futuro, o secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes citou como principal desafio a preparação para a reforma tributária.

“A partir de 2025, começamos a implementação do Comitê Gestor do IBS (imposto que vai substituir os principais tributos estaduais e municipais). Hoje, sou membro do pré-comitê, representando o Ceará”, lembrou o secretário.

Para ele, a reforma “vai simplificar o modelo tributário brasileiro, que é muito complexo. O ICMS, por exemplo, traz muitos desafios e burocracias. Com uma regulamentação mais uniforme e padronizada em nível nacional, acredito que isso será muito bom para o Brasil. Isso facilitará a vinda de investidores internacionais, trazendo grandes oportunidades para o Ceará”.

“Já temos grandes investimentos em energia renovável, e em dados e tecnologia. Esses setores continuam crescendo. O Ceará tem grandes perspectivas e oportunidades, e, com a reforma tributária, acredito que o Estado pode dar um salto de qualidade, melhorando a produtividade e a renda. Isso permitirá também um aumento na geração de emprego de qualidade e uma maior renda para os cearenses”, projetou.

“O Norte e o Nordeste precisam de um desenvolvimento mais acelerado. Por isso, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, e o Ceará terá uma participação maior nesse fundo. Se não me engano, é o terceiro ou quarto estado com maior participação, o que permitirá maior capacidade de investimento nas políticas locais”, completou.

