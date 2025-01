Para prevenir quedas de energia, Ceará renova termelétrica para "tatuzões" do Metrofor

Foto: AURÉLIO ALVES Obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza

O Governo do Estado do Ceará anunciou a renovação da licença de operação da Usina Termelétrica (UTE) das tuneladoras da obra da linha leste do metrô de Fortaleza. A medida visa garantir a integridade dos "tatuzões" em caso de quedas de energia.

A renovação da licença de operação da UTE foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta semana. A potência contínua instalada alcança 6,75 MW. Conforme O POVO apurou, os equipamentos, Tunnel Boring Machine (TBM), não podem ter sua operação desativada sob alto risco de sinistro de grandes proporções.

A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) informa que esse processo é feito por questão de segurança.

"Além da energia elétrica fornecida pela Enel, as duas tuneladoras também são alimentadas por gerador, tão e somente quando a energia fornecida pela Enel sofre queda", disse ao O POVO em nota.

A renovação ocorre em meio às críticas que a concessionária de energia tem sofrido por conta das falhas no atendimento.

O POVO publicou nessa quarta-feira, 8, que o Governo do Estado quer adotar medidas mais duras contra a Enel Ceará em caso de descumprimentos de prazos em obras do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE).

Em 2024, o Estado aplicou mais de R$ 53 milhões em multas à companhia.

A Enel Ceará respondeu na oportunidade que as obras do PIE são, normalmente, de elevada complexidade, envolvem licenciamento ambiental, afetação ao trânsito e desligamentos programados, mas reforça "que tem investido no Estado como um todo, com o objetivo de melhorar a qualidade no fornecimento de energia e trabalhar na modernização e extensão do sistema elétrico".

No caso da UTE para os "tatuzões", a infraestrutura está instalada desde 2018, na área próxima ao shaft (embocaduras), de onde partiram as tuneladoras, no canteiro central da Estação Chico da Silva.

A Seinfra diz que a utilização da UTE é caracterizada como backup, "ou seja, ela só é usada quando falta energia elétrica da concessionária Enel."

