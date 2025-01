ArcelorMittal Pecém produz 3 mi de toneladas de placas de aço e amplia exportações

Foto: FÁBIO LIMA Exportação de placas de aço pela ArcelorMittal subiu de 1,83 milhões para 2,25 milhões de toneladas entre 2023 e 2024

A ArcelorMittal divulgou balanço de sua produção na unidade do Pecém, em São Gonçalo do Amarante (CE) no ano de 2024 em que apontou ter conseguido produzir pelo segundo ano consecutivo 3 milhões de toneladas de placas de aço.

A multinacional com sede em Luxemburgo, mas com atuação em mais de 150 países, ampliou as vendas para o Exterior de sua unidade no Ceará, passando de 1,83 milhões de toneladas de placas de aço em 2023, ou cerca de 62% do total produzido naquele ano, para 2,25 milhões de toneladas de placas de aço em 2024, ou cerca de 72% do total produzido no ano passado.

Já a participação das vendas para o mercado interno (Ceará e outras partes do Brasil) caiu de 1,1 milhão de toneladas de placas de aço em 2023 (cerca de 38% do total produzido) para 680 mil toneladas de placas de aço em 2024 (aproximadamente 24% produzido).

“Hoje, a produção de aço da nossa unidade Pecém, aqui no Ceará, representa 9,5% de todo aço bruto produzido no País e 22% da produção da ArcelorMittal no Brasil. Essa posição vem gerando transformação social e econômica”, destacou Erick Torres, CEO da unidade Pecém da ArcelorMittal.

Conforme o executivo, 2024 foi “um ano marcado por avanços significativos na produção sustentável, inovação tecnológica e desenvolvimento de novos aços inteligentes e soluções sustentáveis, como a utilização em fase de testes de veículos elétricos".

Para se ter uma ideia, no ano passado, foram produzidos 281 novos aços, dos quais 40 são de alto valor agregado (High Added Value - HAV). A participação de aços HAV alcançou 37,7% até outubro de 2024, de acordo com estimativa da empresa.

“Para 2025, nossas expectativas e planejamentos estão voltados a mais avanços de performance da operação e ações no âmbito de ESG. Nosso portfólio de aços de alto valor agregado (HAV) foi ampliado, o que fortalece cada vez mais nossa presença no mercado”, disse Torres.

“Avançaremos também rumo à nossa meta global de termos, pelo menos, 25% de mulheres em cargos de liderança até 2030", ressaltou o CEO da ArcelorMittal Pecém.

Compras locais

Outro destaque no balanço da ArcelorMittal Pecém foi o volume de compras realizadas no Ceará, estimada em R$ 1,42 bilhão, dos quais R$ 946,53 milhões (ou 67% desse total) foram feitas nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, que abrigam o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

A empresa citou ainda os investimentos realizados em comunidades vizinhas à ArcelorMittal Pecém, dentro do contexto do programa Território Empreendedor, realizado em parceria com o Sebrae Ceará, que completou 10 anos em 2024.

Ao todo, segundo a ArcelorMittal, já foram beneficiados 3 mil microempreendedores e investidos mais de R$ 45 milhões em ações, programas e projetos de desenvolvimento no entorno da unidade.

Reciclagem de resíduos sólidos

Ainda citando compromissos socioambientais, a ArcelorMittal exaltou em seu balanço anual, ter alcançado pela primeira vez a marca de 100% de reciclagem de resíduos sólidos nos meses de novembro e dezembro do ano passado e uma média anual de 99,9%, ante 92% do setor siderúrgico.

“A ArcelorMittal Pecém dispõe de uma termelétrica que funciona com o reaproveitamento de gases do processo, o que a faz autossuficiente em energia elétrica”, acrescentou a empresa em seu informe público, acrescentando que esse desempenho “resultou ainda no crescimento de 7% na geração de energia de sua termelétrica, totalizando 1.367 GWh produzidos”.

Por fim, a ArcelorMittal Pecém disse ter alcançado R$ 475,4 milhões em vendas especiais de coprodutos e coque.



