Governo do Estado remarca leilão para operação de estacionamento do Centro de Eventos

Foto: FÁBIO LIMA Estacionamento do Centro de Eventos do Ceará tem capacidade para 3.200 veículos

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) remarcou processo licitatório para a operação do estacionamento do Centro de Eventos.

Agora, as empresas interessadas em executar serviços de gestão e operacionalização do equipamento terão até às 9h do dia 28 de janeiro para apresentarem suas respectivas propostas.

Em nota, a Pasta explicou que o processo licitatório, que estava em aberto previa um período para que fossem feitos eventuais pedidos de impugnação e questionamentos ao edital.

As empresas interessadas teriam, então, apresentado questionamentos, respondidos na sequência pela Setur-CE.

“Em seguida, a central de licitações do governo do estado, acatando a nossa manifestação, marcou uma nova data para o pregão, onde haverá a averiguação dos critérios indicados, tanto de preço, quanto de documentação, pela empresa que se tornar vencedora”, afirma o comunicado.

A Setur-CE acrescentou que “atualmente o estacionamento está funcionando perfeitamente através de um contrato emergencial feito em dezembro do ano passado”.No comunicado, a Secretaria do Turismo do Ceará esclarece, ainda, que o critério de julgamento é pelo menor preço, não havendo lance mínimo.

“Ou seja, vence aquela empresa que tiver o menor custo de operação para o Centro de Eventos, porque, por um lado, a empresa repassa a arrecadação do estacionamento para o governo e, por outro lado, a Setur paga a essa empresa um valor mensal pela operação dele”, prossegue a nota.

O estacionamento do Centro de Eventos do Ceará tem capacidade para 3.200 veículos e a taxa cobrada para uma diária é de R$ 20, embora, em caso de saída e reentrada do veículo em um mesmo dia, seja feita uma nova cobrança no mesmo valor.

Recorde de eventos

Embora não tenha divulgado um balanço definitivo, em parcial divulgada no último dia 16 de dezembro, a Setur-CE projetava que o ano de 2024 seria marcado pelo recorde de eventos no último decênio, com 130 eventos realizados, ante 125 eventos registrados no ano de 2015.

O número também seria 7% maior que o verificado em 2023. Quanto ao público nos pavilhões, o órgão estima que até o fim do ano o número total de visitantes chegue a 672,9 mil pessoas. O valor representa uma alta de 25% em comparação com o ano anterior. (Colaborou Fabiana Melo)



