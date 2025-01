Preços na construção fecham 2024 com alta de 5,18% por m²

Foto: FÁBIO LIMA Construção teve aumento de preço em 2024 acima do patamar de 2023

O custo da construção, por metro quadrado (m²), acumulou alta de 5,18% no fechamento de 2024. O Índice da Construção Civil (Sinapi) é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em valores, o custo da construção no Ceará fechou o mês de dezembro cotado em R$ 1.663,69. Desse montante, R$ 1.023,31 são relativos aos materiais, enquanto outros R$ 640,38 à mão de obra.

O resultado do Sinapi de 2024 representa uma aceleração dos custos em relação ao valor do fechamento de 2023, quando a cotação chegava a R$ 1.581,77.

O crescimento do custo no acumulado do ano também representa aumento em relação ao comportamento do mercado em 2023, quando a variação no ano foi se limitou a 2,47%.

O Sinapi é um índice que está ativo desde 1969 e tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.

Os hábitos que você precisa ter para SALVAR SUA VIDA financeira neste ano | Dei Valor

Mais notícias de Economia