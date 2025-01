Sindvel: greve no Detran limitou alta na venda de veículos seminovos no Ceará

Foto: Samuel Setubal DESEMPENHO de vendas dos veículos seminovos e usados ficou aquém do esperado

O mercado cearense de veículos semi-novos e usados gerou 388.847 vendas em 2024, resultado 2,2% melhor do que em 2023. Os dados fazem parte do balanço divulgado pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) e mostram que o Ceará teve o pior desempenho entre os estados.

O presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará (Sindvel), Everton Fernandes, afirma que o resultado ficou aquém das possibilidades do mercado cearense, principalmente quando comparado ao que estados vizinhos produziram.

Segundo ele, havia uma expectativa de crescimento para 2024 da ordem de 5% - o que reconhece que poderia ser ainda melhor e chegar na casa de 10%. Essa perspectiva foi prejudicada seriamente por conta de greve no Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

A paralisação de servidores do Detran-CE foi deflagrada em 3 de abril e durou quase todo mês. Ainda assim, mesmo com a retomada dos atendimentos,

O resultado foi puxado especialmente pelo desempenho dos negócios de veículos comerciais leves, que geraram 36.615 vendas, um crescimento de 4% em relação ao ano passado. E também o avanço de 3,1% nas vendas de automóveis, que chegou a 189.873 vendas.

Resultado menor

O crescimento do Ceará, no entanto, ao ser comparado com os demais estados do Nordeste fica aquém. Em toda Região, foram comercializados 2,28 milhões de veículos, alta de 10,3% em relação a 2023.

Essa média de crescimento dos negócios fica bem à frente do desempenho do Ceará. Os estados do Piauí, com alta nas vendas de 17,2%, Paraíba (+16,5%) e Rio Grande do Norte (+16,1%) apresentaram os melhores resultados.

Em termos nominais, Bahia, que vendeu 516,8 mil veículos semi-novos e usados, e Pernambuco (463,5 mil) apresentaram os melhores resultados, ficando à frente do resultado cearense.

O POVO noticiou que usuários dos serviços relataram problemas de atendimento devido à greve.

Everton destaca que isso prejudicou os trâmites burocráticos e impactou na efetivação de transferências e, por consequência, a venda do veículo.

Em entrevista ao quadro Guia Econômico, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Sindvel destaca que esse cenário fez com que o mercado cearense destoasse do resto do País, que em 2024 teve o melhor resultado de vendas de semi-novos e usados desde 2011.

"A nível nacional tivemos um desempenho histórico e espetacular. Aqui no Ceará, infelizmente ficamos muito aquém dessa marca, tivemos um aumento de apenas 2,2%, com 8 mil veículos vendidos a mais, sendo o menor crescimento do Brasil", afirma.

O presidente do Sindvel ainda relata que, para além das concessionárias, nas vendas particulares, houve muitos casos de pessoas que vendiam seus veículos e não regularizaram a documentação por conta da falta de atendimento no Detran-CE.

Isso impactou inclusive o mercado de carros novos, na medida em que para fechar negócio, os clientes tentavam negociar o veículo antigo. Sem transferência, o acordo não era fechado.

Passado o período crítico, a projeção para 2025 é de crescimento nas vendas. A meta de avançar entre 5% e 7% permanece para esse ano. "Estamos bastante otimistas, baseado no histórico de 2024 a tendência é de crescimento".

O Detran-CE respondeu ao O POVO afirmando que os processos pendentes, decorrentes do referido período, foram totalmente regularizados.

"O cronograma de serviços para que os cidadãos possam garantir a devida documentação dos veículos segue no fluxo normal de atendimento", diz o Detran-CE em nota.

Veja o desempenho do mercado de semi-novos e usados em 2024 - Ceará

Variação mensal (Nov x Dez/24)

Auto: 16.711 x 17.313 / 6%

Comercial leve: 3.313 x 3.658 / 10,4%

Comercial pesado: 644 x 755 / 17,2%

Moto: 13.508 x 11.650 / -13,8%

Outros: 394 x 372 / -5,6%

Total: 34.570 x 34.148 / -1,2%

Auto: 16.711 x 17.313 / 6% Comercial leve: 3.313 x 3.658 / 10,4% Comercial pesado: 644 x 755 / 17,2% Moto: 13.508 x 11.650 / -13,8% Outros: 394 x 372 / -5,6% Total: 34.570 x 34.148 / -1,2% Variação mês (Dez/23 x Dez/24)

Auto: 20.756 x 17.713 / -14,7%

Comercial leve: 3.963 x 3.658 / -7,7%

Comercial pesado: 722 x 755 / 4,6%

Moto: 13.923 x 11.650 / -16,3%

Outros: 457 x 372 / -18,6%

Total: 39.821 x 34.148 / -14,2%

Auto: 20.756 x 17.713 / -14,7% Comercial leve: 3.963 x 3.658 / -7,7% Comercial pesado: 722 x 755 / 4,6% Moto: 13.923 x 11.650 / -16,3% Outros: 457 x 372 / -18,6% Total: 39.821 x 34.148 / -14,2% Variação anual (2023 x 2024)

Auto: 184.245 x 189.873 / 3,1%

Comercial leve: 35.218 x 36.615 / 4%

Comercial pesado: 7.658 x 7.632 / -0,3%

Moto: 148.237 x 150.022 / 1,2%

Outros: 5.111 x 4.705 / -7,9%

Total: 380.469 x 388.847 / 2,2%

Auto: 184.245 x 189.873 / 3,1% Comercial leve: 35.218 x 36.615 / 4% Comercial pesado: 7.658 x 7.632 / -0,3% Moto: 148.237 x 150.022 / 1,2% Outros: 5.111 x 4.705 / -7,9% Total: 380.469 x 388.847 / 2,2% Desempenho do mercado cearense em relação ao Nordeste - por estado (Acumulado 2024 e variação em relação a 2023)

BA: 516.894 (+9,3%)

PE: 463.538 (+10,3%)

CE: 388.847 (+2,2%)

RN: 201.981 (+16,1%)

PB: 196.131 (+16,5%)

MA: 143.927 (+7,8%)

AL: 135.424 (+15,8%)

SE: 123.223 (+15%)

PI: 111.025 (+17,2%)

Total Nordeste: 2.280.990 (+10,3%)

Modelos de semi-novos e usados mais procurados em dezembro (dentre todas as categorias)

Carros

Toyota - Corolla (1.272)

VW - Gol (1.230)

GM - Onix (1.131)

Toyota - Hilux (1.052)

Toyota - Corolla (1.272) VW - Gol (1.230) GM - Onix (1.131) Toyota - Hilux (1.052) Motos

Honda - CG150 (3.107)

Honda - NXR150 (2.661)

Honda - CG125 (1.442)

Honda - Biz (1.136)

Fonte: Fenauto/Senatran

