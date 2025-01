Vendas de veículos novos saltam 14,8% no Ceará em 2024, diz Fenabrave

Foto: Barbara Moira, em 02-07-2020 Vendas de veículos novos no Ceará apresentou alta superior a 14% em 2024

As vendas de veículos novos no Ceará apresentou crescimento de 14,8% em 2024 na comparação com 2023. De acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram comercializados 140.031 veículos zero km.

O número de 2023 havia sido de 121.949 veículos novos comercializados. O crescimento da demanda no mercado cearense, no entanto, ficou abaixo da média nacional.

Em 2024, um total de 4.744.179 emplacamentos de veículos novos foram realizados, um montante 15,5% superior ao de 2023.

Leia mais Sindvel: greve no Detran limitou alta na venda de veículos seminovos no Ceará

Sobre o assunto Sindvel: greve no Detran limitou alta na venda de veículos seminovos no Ceará

No Ceará, houve avanço em quase todas as categorias de veículos em relação ao ano anterior, com resultado negativo apenas entre os ônibus e implementos rodoviários.

O principal destaque em crescimento nas vendas ficou por conta dos veículos comerciais leves, com avanço de 18,1% nos negócios. Em números gerais, destaque para as motocicletas, foram 84,8 mil vendidas, e os automóveis (38,8 mil).

O cenário das vendas de veículos novos no Ceará em 2024

Automóveis: 38.855 (+10,64% em relação a 2023)

Comercial leve: 9.570 (+18,1%)

Caminhões: 2.367 (+17%)

Ônibus: 518 (-18,55%)

Motocicletas: 84.845 (+17,16%)

Implemento rodoviário: 905 (-7,65%)

Outros: 2.971 (+11,1%)

TOTAL: 140.031 (+14,83%)

Fonte: Fenabrave

Os hábitos que você precisa ter para SALVAR SUA VIDA financeira neste ano | Dei Valor