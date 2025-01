Na Europa, Elmano visita feira e se reúne com CEO do Porto de Roterdã

Foto: AURÉLIO ALVES Governo do Ceará busca ampliação da atuação do Porto do Pecém

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se reúne nesta segunda-feira, 13, com o CEO do Porto de Roterdã, Boudewijn Siemons, na Holanda.

A autoridade portuária holandesa é a principal parceira de operação e sócia minoritária do Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. O que transforma as partes em sócias.

O objetivo do encontro é buscar novas parcerias e projetos para fortalecer a produção de hidrogênio verde no Ceará. Na comitiva do governador está opresidente do Complexo Portuário e Industrial do Pecém, Max Quintino. Também participou do encontro, a chefe do setor comercial da Embaixada do Brasil em Haia, Luana Alessandra Roeder.

Segundo o governador Elmano, o principal objetivo da reunião foi estabelecer novas parcerias e fortalecer projetos entre o Porto do Pecém e o Porto de Roterdã, reconhecido como um dos maiores e mais importantes do mundo.

No objetivo de consolidar o Ceará como um hub de hidrogênio verde (H2V) no Brasil, o Governo do Ceará confirma a previsão de investimentos de R$ 675 milhões na modernização e ampliação do Porto do Pecém.

No Complexo, será construído também um Terminal de Armazenamento e Distribuição de Combustível (tancagem), um empreendimento que deve gerar 500 empregos durante as obras.

"Estamos trabalhando para assegurar as condições necessárias à instalação de empreendimentos voltados ao Hidrogênio Verde no Ceará. Com os pré-contratos já assinados, a estimativa é de que sejam investidos US$ 24 bilhões em projetos de produção de H2V, com a expectativa de criação de 80 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos", afirma Elmano.

O governador ainda destaca que essas iniciativas devem impulsionar o desenvolvimento econômico e sustentável, além de ampliar as oportunidades e empregos qualificados para a nossa população.

A agenda de Elmano na Holanda também inclui reuniões com empresários e investidores em Amsterdã, capital holandesa.

A primeira agenda do dia, já realizada pelo governador foi a visita ao estande de divulgação do Ceará na Vakantiebeurs 2025, a maior feira de turismo dos Países Baixos.

A campanha levada pelo Governo do Estado destaca a posição geográfica estratégica, o estado dá as boas-vindas ao mundo no Brasil, sendo o mais próximo da Europa.

"Lideramos o turismo internacional no Norte e Nordeste, com 346 mil passageiros de janeiro a outubro de 2024, sendo destaque na região por sete meses consecutivos."

E continua: "A divulgação do Ceará como destino turístico em eventos desse porte, uma das maiores vitrines da indústria de viagens, é fundamental para impulsionar a cadeia produtiva cearense", destacou Elmano de Freitas.

Entre os dias 11 e 19 de janeiro, enquanto o governador permanece no Exterior, o atual presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Abelardo Benevides, assume como governador em exercício do Estado. A vice-governadora Jade Romero estará de férias.

