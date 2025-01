Azul e Gol firmam acordo combinando negócios e avançam rumo à fusão

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil No ano passado, as duas empresas já haviam anunciado um compartilhamento de voos domésticos por meio de uma parceria

As empresas Azul e Abra, esta última controladora da Gol e da Avianca, assinaram memorando de entendimento (MoU, na sigla em inglês) com a intenção de combinar seus respectivos negócios no Brasil, em avanço rumo à fusão.

De acordo com comunicado das empresas, esse processo "posicionará o Brasil em um nível maior de força global em um setor altamente globalizado" e tem por objetivo “promover o crescimento da indústria aeronáutica brasileira, por meio de mais destinos, rotas, conectividade e serviços aos consumidores, com aumento da oferta de voos domésticos e internacionais”.

Em comunicado oficial, as companhias lembram que “as duas empresas têm aproximadamente 90% de rotas complementares e não sobrepostas. Embora o MoU preveja a unificação da estratégia, espera-se que as companhias aéreas mantenham seus certificados operacionais e, portanto, suas marcas e operações separadas”.

O memorando assinado inclui acordos de governança e de estrutura de capital, além de avançar no processo de aprovações regulatórias. As empresas ressaltam que há intenção de promover a sinergia “entre as malhas aéreas e o uso das frotas da Azul e da Gol resulta em benefícios para o consumidor, como mais opções e produtos; e para o Brasil, com o aumento de novos destinos atendidos pela aviação brasileira".

"Com mais de 220 milhões de habitantes e cerca de 110 milhões de viagens aéreas por ano, o mercado brasileiro é menos desenvolvido que o de vários países vizinhos e tem enorme potencial de expansão. O MoU anunciado hoje busca desenvolver a indústria de maneira acelerada", concluem Azul e Abra em comunicado oficial.

Para o CEO da Azul, John Rodgerson, “essa combinação de forças proporcionaria a oportunidade de fortalecer o setor, aumentando o número de voos oferecidos, alcançando mais de 200 cidades atendidas no Brasil e a capacidade de competir em um setor altamente globalizado. O aumento da conectividade e a criação de empregos são alguns dos muitos resultados positivos esperados”.

No ano passado, as duas empresas já haviam anunciado um codeshare, ou seja, o compartilhamento de voos domésticos por meio de uma parceria.



