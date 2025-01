SDE passará por mudanças nas executivas; comércio ganhará espaço

Foto: AURÉLIO ALVES DOMINGOS Filho quer SDE mais próxima ao setor de comércio e serviços

O secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Domingos Filho, anunciou que fará mudanças em metade das secretarias executivas da pasta. Com isso, o setor de comércio deve ganhar espaço na composição.

Ao O POVO, Domingos anunciou que fará uma série de reuniões com Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

O novo secretário tem realizado uma série de encontros com líderes setoriais para se inteirar de forma aprofundada das demandas do setor empresarial. Nessa terça-feira, 14, encontro com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e, anteriormente, com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Também faz parte da agenda do novo titular da SDE reuniões com as vinculadas da secretaria, que compõem o sistema de desenvolvimento econômico do Estado.

Foto: AURÉLIO ALVES Domingos Filho quer SDE mais próxima ao setor de comércio e serviços

Com exclusividade ao O POVO, Domingos revela que mudanças devem acontecer em duas das quatro secretarias executivas e deixou em aberto possíveis mudanças nas vinculadas.

A primeira confirmação fica por conta da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna, que, desde o início do governo Elmano estava sob a tutela de George Dantas Paiva.

George irá para a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), da Prefeitura de Fortaleza, onde já ocupou o cargo de diretor jurídico entre 2014 e 2021.

Para substituí-lo, o ex-secretário da Regional 2, Rennys Frota, que foi candidato a vereador por Fortaleza nas eleições de 2024 pelo PDT.

Leia mais SDE anuncia a posse de dois novos secretários no Ceará

Sobre o assunto SDE anuncia a posse de dois novos secretários no Ceará

A outra mudança confirmada por Domingos é a saída de Neyrobson Lima, da Secretaria Executiva de Comércio, Serviço e Inovação. Nome ligado ao setor de inovação, sendo diretor administrativo financeiro do Instituto Iracema de Pesquisa e Inovação.

Domingos explica que quer dar espaço ao setor de comércio e serviços. Sílvio Carlos Ribeiro, executivo do Agronegócio, e Brígida Miola, executiva da Indústria, permanecem.

"As secretarias executivas têm a tradição de ouvir os setores produtivos respectivos. Por exemplo, na Faec, o pessoal do agro sugeriu o nome do Sílvio, que vai continuar. Da mesma forma, a Brígida, na Fiec. Já na Fecomércio, havia uma representação na área de inovação que vai passar por alterações, mas isso já está harmonizado com o Neyrobson", explica.

Esse momento de ausculta e alinhamentos internos faz parte do plano de Domingos de nortear os objetivos da SDE em duas linhas.

"Estou finalizando um diagnóstico para apresentar ao governador com duas linhas principais: O desenvolvimento econômico e social por territórios. Precisamos entender como promover o desenvolvimento econômico com impacto social em cada região administrativa do Estado, considerando suas particularidades", afirma.

A partir do diagnóstico, a atuação deve ocorrer junto ao governador e Casa Civil (secretário Chagas Vieira), no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Condec). Domingos quer definir o que é possível entregar até o meio do ano e até o fim do ano.

Para finalizar a agenda de reuniões, Domingos aguarda o retorno do presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Max Quintino, que viaja junto com o governador do Estado, Elmano de Freitas, à Europa.

"Meu foco é acelerar os processos de entrega para o desenvolvimento econômico e social do Ceará", pontua Domingos.

Veja opções de Renda Fixa para faturar com a Selic em alta | Dei Valor



Mais notícias de Economia

Reunião com agronegócio envolveu planos para fruticultura e pecuária

A reunião entre o novo secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Domingos Filho, e a cúpula do agronegócio cearense, liderada pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, serviu para definir planos para fruticultura e pecuária. Os setores foram definidos como áreas-chave para o desenvolvimento do Estado.

Domingos destacou o diálogo aberto com a Federação e que a colaboração é essencial para impulsionar o agronegócio no Estado. "Unir forças com a Faec é estratégico para fortalecer cadeias produtivas importantes como a fruticultura e a pecuária, gerando emprego e renda no interior do Ceará."

Já o presidente da Faec aponta que, com a parceria da SDE, será possível ampliar projetos e alcançar mais famílias do campo. "Nossa missão é fortalecer o produtor rural e desenvolver ações que tragam resultados efetivos para o agronegócio", frisa.

Também participaram do encontro o secretário executivo do Agronegócio da SDE, Sílvio Carlos; o assessor jurídico da Faec, Afrânio Feitosa; além de Marcelo Ventura, vice-prefeito de Quixadá; Carlos Bezerra, superintendente da Faec; Sérgio Oliveira, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); e os desembargadores do Trabalho Franzé Gomes e Carlos Rebonatto.

Sílvio Carlos enfatiza que a reunião foi positiva e avanços foram possíveis por meio do diálogo. "Foram discutidos projetos em áreas-chave, como agricultura, fruticultura e pecuária, sempre com o foco em promover desenvolvimento econômico e social."