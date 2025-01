Fortaleza ganhará voo direto para Guiana Francesa em abril

Foto: Mateus Dantas, em 9/8/2018 A COMPANHIA Air France opera em Fortaleza desde 2018

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta sexta-feira, 17, por meio de suas redes sociais que Fortaleza passará a contar, a partir do dia 22 de abril, com voos diretos para Caiena, capital da Guiana Francesa, a ser operado pela Air France.

Conforme Elmano, o voo terá frequência semanal e será realizado em aeronaves AirBus A320, com capacidade para 170 passageiros. "Seguimos trabalhando para atrair novos e, com isso, aumentar ainda mais a movimentação de turistas no Estado", enfatizou o governador.

"Hoje, o Ceará lidera o turismo internacional no Norte e Nordeste, consolidando nosso Estado como a porta de entrada do Brasil para turistas estrangeiros. Com a chegada de mais um voo da Air France, impulsionamos ainda mais o turismo internacional, posicionando o Ceará como um destino acessível e conectado ao mundo. Além disso, fortalecemos a cadeia produtiva do setor e geramos mais oportunidades para o nosso povo", ressaltou Elmano de Freitas.

Segundo a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), essa será a única conexão direta na região Nordeste com a cidade de Caiena.

A Air France já opera, contudo, cinco voos diretos semanais, ligando Fortaleza à capital da França, Paris. Em comunicado à imprensa, a Pasta destaca que “a nova rota reforça o papel do Ceará como um hub estratégico de turismo e negócios, consolidando o Estado como um dos destinos mais acessíveis e bem conectados do Brasil”.

A nota acrescenta que além de abrir novas portas para o turismo, a rota também oferece acesso facilitado ao mercado francês pela América do Sul, "gerando novas oportunidades de negócios, intercâmbio cultural e crescimento econômico”.

Para o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, a operação representa uma "excelente oportunidade para aumentar o fluxo de turistas internacionais e estreitar os laços comerciais e culturais entre o Ceará, a Guiana Francesa e os mercados europeus”.

“Com mais essa rota, o Ceará se posiciona como um destino cada vez mais globalizado, conectado aos principais polos internacionais”, conclui Bismarck.



Experiências anteriores

A cidade de Fortaleza já teve voos diretos para Caiena, entre agosto de 2016 e março de 2020, só que operados pela Azul.

Antes disso, a Transportes Aéreos Fortaleza (TAF), empresa de táxi aéreo, também operou a rota, que foi encerrada em janeiro de 2010.

Voos já operados pela Air France

Fortaleza-Paris: Domingos, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, com partidas às 18h10

Paris-Fortaleza: Domingos, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, com partidas às 11h (horário de Paris)

Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia