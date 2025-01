Negócios de impacto serão mapeados em plataforma digital no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS GIARDINO Buffet é um dos negócios com viés social mapeados pela Coalizão pelo Impacto em Fortaleza

A Coalizão pelo Impacto, instituição que atua em seis cidades espalhadas pelo Brasil, incluindo Fortaleza, vai lançar em meados de fevereiro a plataforma Impacta Ceará mapeando os chamados ‘negócios de impacto’, que trabalham com soluções para problemas socioambientais no Estado.

A primeira fase, de cadastramento gratuito de empresas e instituições, segue até o dia 31 de janeiro por meio de formulários eletrônicos. Além de empreendedores socioambientais, podem se inscrever as chamadas dinamizadoras de impacto, que incluem aceleradoras, incubadoras, hubs de inovação, organizações de apoio, financiadoras e universidades.

Conforme esclarece a coordenadora da Coalizão pelo Impacto em Fortaleza, Carla Esmeraldo, os negócios de impacto são “aqueles que, além de gerar lucro, também geram transformação e impacto socioambiental. Estamos convidando esses negócios de impacto e organizações de apoio dinamizadoras para se cadastrarem nesse mapeamento”. Ela cita como principais exemplos desse tipo de empresa no Ceará, o Giardino Buffet e a Catarina Mina.

A estimativa mais recente, feita em 2023, aponta que existiam àquela época, pelo menos, 93 negócios de impacto no Ceará, mas Carla acredita que o processo de mapeamento agora alcance um número maior de empresas com esse perfil. “Esperamos que esse número seja maior, que essas empresas tenham perdurado de 2023 até o momento e que tenham conseguido ampliar suas ações com o apoio da Coalizão pelo Impacto e outras instituições locais”, afirmou.

Ela acrescenta que os critérios para se cadastrar na plataforma Impacta Ceará estão disponíveis no próprio link de cadastro. “Nós seguimos na Coalizão pelo Impacto, com critérios definidos pela Aliança pelo Impacto, que envolvem os seguintes pontos principais: ter uma intenção clara de resolver problemas sociais e ambientais; medir o impacto que a empresa gera; e ter como atividade principal a solução de problemas sociais ou ambientais, além de gerar lucro”, explicou.

Carla prossegue pontuando que “os negócios podem se inscrever mesmo em fase de ideação, caso ainda não estejam totalmente alavancados. A ideia é que essa vitrine reúna esses negócios em um único espaço e faça a conexão com organizações de apoio, como incubadoras e aceleradoras, além de possibilitar o acesso a editais de fomento e outras oportunidades”.

A coordenadora da Coalizão pelo Impacto em Fortaleza lista como vantagens para empresas e instituições que venham a se cadastrar na plataforma a visibilidade gerada pela ferramenta e a possibilidade de novas conexões.

“Acreditamos que ela vai potencializar o acesso a editais públicos ou privados de fomento, possibilitando que essas empresas participem. Também vai facilitar o encontro com universidades e o acesso a estudos”, disse.

“O objetivo é que essa vitrine se torne um espaço onde o ecossistema de negócios de impacto no Ceará se encontre e impulsione essas atividades. É uma forma de gerar conexões imediatas”, enfatiza Carla Esmeraldo.

Desenvolvimento de plataforma

A plataforma Impacta Ceará é desenvolvida em parceria entre a Coalizão pelo Impacto, a Rizoma Social e o Grupo de Comunicação O POVO.

“Estamos na fase de cadastrar alguns conteúdos e, em fevereiro, vamos receber os resultados desse mapeamento. A partir de então, vamos inserir esses dados na plataforma, e ela deve estar no ar até o fim de fevereiro”, projeta.



Serviço

Mapeamento Impacta Ceará

Investimento

Grátis

Quem pode participar?

Negócios de impacto socioambiental que geram soluções para desafios sociais e ambientais. (Confira os critérios no link do formulário)

Dinamizadoras de impacto, como aceleradoras, incubadoras, hubs de inovação, organizações de apoio, financiadoras e universidades.

Formulários

Para negócios de impacto: https://forms.gle/Az1zfnW6ZmCfCPPB6

Para dinamizadoras: https://forms.gle/ZXM26iN9tCJPziyf9

E no link da bio do perfil do Instagram da Coalizão pelo Impacto Fortaleza

Prazo para cadastro

Até 31 de janeiro de 2025

