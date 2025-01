Azul confirma fim de voos de Juazeiro do Norte para Fortaleza e Recife

Foto: Luciano Césario/O POVO AEROPORTO fez rodada de apresentação a empresários ontem

A Azul Linhas Aéreas confirmou nesta segunda-feira, 20, que vai encerrar os voos diários do Aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri, com destino a Fortaleza e Recife a partir de março. A informação foi divulgada em nota enviada à rádio O POVO CBN Cariri no começo da noite, um dia após a companhia ter negado a informação.

No comunicado, a empresa diz que a descontinuidade faz parte de uma restruturação interna em que ficou decidido acabar com as duas rotas diárias e ampliar de quatro para sete voos semanais a frequência com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas.

“Como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda, a partir de 10 de março, os voos saindo de Juazeiro do Norte (CE) passarão a ter como destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), que terá sua frequência aumentada de quatro para sete voos semanais”, diz a nota.

A rota entre Juazeiro e Fortaleza funciona desde 1950 e ficará descoberta pela primeira vez na história. Em agosto do ano passado, a Voepass, companhia que também operava um voo diário entre as duas cidades, deixou de ofertar a frequência após acidente aéreo em Vinhedo (SP). A Azul, até então, era a única opção de ligação aérea entre o Interior e a Capital cearense.

A rádio O POVO CBN Cariri apurou que a Azul mantém operação com cerca de 20 funcionários em Juazeiro do Norte. Até a tarde de hoje, eles não haviam sido informados oficialmente pela empresa sobre a decisão. Os rumores sobre o fim das rotas gerou temor de demissões, mas nenhum colaborador foi desligado até o momento.

O diretor de Relações Institucionais da Aena Brasil, concessionária do Aeroporto de Juazeiro, Marcelo Bento, disse que a empresa foi pega de surpresa com a notícia do encerramento dos voos. Ao mesmo tempo, afirmou que pretende abrir diálogo com companhias aéreas para reverter o quadro.

“Infelizmente, diante das más notícias, vamos procurar as companhias aéreas para mostrar o benefício econômico que elas poderiam ter assumindo esses ou outros voos”, disse o executivo à rádio O POVO CBN Cariri.

A azul informou que os clientes impactados pelo fim das rotas estão sendo informados e recebendo a assistência necessária, conforme prevê resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A partir do dia 10 de março, o Aeroporto de Juazeiro terá voos diretos apenas para São Paulo, sendo dois da Latam e um da Gol para Guarulhos e outro da Azul para Campinas.

