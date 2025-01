Banco do Nordeste terá disponível pelo menos R$ 12 bilhões para aplicar no Ceará

Foto: Ana Luiza Serrão Banco do Nordeste aplicou mais de R$ 61 bilhões em recursos no ano de 2024, sendo que quase R$ 11 bilhões foram destinados a projetos no Ceará

A agenda de aplicações de recursos do Banco do Nordeste (BNB) no Ceará segue em franca evolução e deve alcançar a marca de R$ 12 bilhões em 2025. A confirmação foi dada pela superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil. Para toda Região, a projeção é que o montante chegue quase R$ 70 bilhões.

O montante considera todos as fontes e modalidades de aplicação de recursos disponíveis no Banco. Na série histórica recente, o volume total de aplicações no Estado foi de R$ 8,9 bilhões em 2023 e, em 2024, aproximadamente R$ 11 bilhões.

"Nosso objetivo é sempre superar os números do ano anterior. A economia cearense tem um grande potencial e demonstra estar bem organizada, com estabilidade fiscal. Além disso, há muitos investimentos chegando, o que reforça nossa expectativa de crescimento", afirma Eliane.

Entre os setores, a prioridade para aplicação no Ceará deve ser dada aos setores de infraestrutura e agronegócio, além do microcrédito. A tradição de setores como comércio e serviços, como o turismo, também estão no radar.

Sobre as fontes de recursos disponíveis, Eliane destaca que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) está cada vez mais voltado ao atendimento da demanda dos micro, pequenas e médias empresas, além de produtores rurais de menor porte.

Eliane Brasil, superintendente do BNB no Ceará Crédito: FÁBIO LIMA

Para a demanda de grandes empresas, que buscam montantes maiores, o BNB tem trabalhado com uma combinação de recursos - inclusive com parceiros como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outros bancos de fomento - para reduzir as taxas de juros finais, deixando-as mais competitivas em relação ao mercado.

"Essa estratégia é importante para atender um maior número de empresas e impulsionar o desenvolvimento regional", aponta Eliane, deixando claro que não faltam recursos para o BNB aplicar na Região.

Em 2024, o BNB aplicou mais de R$ 61 bilhões na economia da Região. Destes, 61% foram voltados para os micros, pequenos e médios empresários, um avanço de nove pontos percentuais em relação a 2023.

Os dados foram apresentados pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, que enfatizou a série de programas de incentivo ao crédito que foram lançados desde que assumiu o cargo, em março de 2023.

Paulo destaca que é estratégia do Governo Federal continuar promovendo o acesso dos pequenos empreendedores aos recursos da instituição, pulverizando mais o alcance do BNB na Região e diminuindo a espera nos desembolsos.

As informações foram repassadas nesta terça-feira, 21 de janeiro, no Fórum Nordeste, que debate panorama da economia, segurança jurídica e potencialidades da Região. O momento é conduzido pela presidente do Grupo de Líderes Empresarias (Lide Ceará), Emília Buarque.

O presidente ainda enfatiza que o BNB apresentou crescimento de 33% no volume de aplicações de recursos em relação a 2023.

Neste cenário, o nível de contratação de recursos contratados no Ceará em 2024 representou a primeira vez que o Estado demandou mais de uma dezena de bilhão em recursos com o BNB.

Dentro do montante aprovado, também cresceu o quantitativo efetivamente liberado. Segundo os dados apresentados, o volume de desembolsos do Ceará foi 55% superior em 2024 em relação a 2023, percentual superior à média Nordeste.

Em toda Região, saneamento, energia, portos e aeroportos e, especialmente, a Transnordestina foram os grandes setores/projetos que receberam o maior volume de recursos.

Paulo Câmara, presidente do BNB Crédito: FÁBIO LIMA

O presidente do BNB ainda destaca a boa participação do turismo, que dobrou a quantidade de recursos recebidos. "O foco tem sido na ampliação da presença nos arranjos produtivos locais em toda Região", afirmou.

Para 2025, Paulo Câmara destaca que o orçamento do BNB para aplicações será 18,5% superior ao de 2024. Diante dos resultados, a presidente do Lide destacou a gestão atual, dizendo que ele "fez em dois anos o que não fizeram em dez".

O presidente também destacou que o início de 2025 tem sido momento de fortalecer diálogos com os prefeitos eleitos dos municípios e destaca o alcance que o BNB tem obtido em toda área de atuação.

"Em 2024, pela primeira vez, conseguimos realizar operações em todos os 2.005 municípios de nossa área de atuação. Nenhum município ficou sem atendimento do Banco do Nordeste. Essa integração com novas administrações nos ajuda a manter a proximidade com os prefeitos e fortalecer parcerias. Queremos que saibam que podem contar conosco para impulsionar o desenvolvimento de suas cidades", completa.

BNB: Luta contra inflação e juros altos devem ser a "marca" de 2025, mas NE deve liderar PIB

A combinação de inflação em alta e juros elevados provavelmente devem marcar o panorama econômico brasileiro em 2025. Segundo avaliação do economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira, isso não deve impedir que o Nordeste lidere o crescimento do PIB brasileiro.

Para Rogério, o Governo Federal tem atuado de forma tática para controlar a inflação, mas sem impor medidas tão severas que possam levar a economia para uma recessão.

Ele discorda da visão de que a equipe econômica tem sido omissa em relação ao ajuste fiscal e aponta que "o mercado irá se surpreender" com o déficit zero neste ano.

A perspectiva, segundo ele, é que a inflação desacelere e o Brasil alcance um crescimento moderado, em torno de 2,5% neste ano, com o Nordeste apresentando um desempenho um pouco melhor que a média nacional.

"A região tem mostrado resiliência e deve continuar se destacando, mesmo em um ambiente de inflação mais alta", ressalta.

"O Nordeste tem grande potencial de crescimento e está aproveitando muito bem algumas oportunidades estratégicas, como a expansão das energias renováveis. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, por exemplo, reforça o papel do Brasil, e o Nordeste está bem posicionado para aproveitar esse contexto."