Voo Fortaleza-Juazeiro será mais caro e demorado que ir para a Europa

Foto: Samuel Setubal Painel de voos no aeroporto. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

Os voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte têm a perspectiva de custar mais caro, além de consequentemente levar mais tempo do que trechos que saem da Capital a cidades da Europa. O cenário será impactado pelo encerramento de rotas diárias da Azul Linhas Aéreas no trecho a partir do dia 10 de março.

A empresa afirmou que a descontinuidade faz parte de um ajuste de capacidade em relação à demanda. Assim, os voos saindo de Juazeiro do Norte terão como destino, agora, o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. A frequência será ampliada de quatro para sete voos semanais.

Com a mudança, O POVO pesquisou as passagens aéreas de ida e de volta diretamente no site das companhias aéreas no trecho de Fortaleza a Juazeiro do Norte, Fortaleza a Paris e Fortaleza a Lisboa para se ter uma ideia de valores. Foram considerados os dias 11 a 18 de março no levantamento.

O preço da passagem aérea ida e volta entre Fortaleza-Juazeiro variava de R$ 3.315,97 a R$ 7.098,17. No trecho Fortaleza-Lisboa, o custo era de R$ 5.724,63. Em Fortaleza-Paris, R$ 5.142,14. Todos os valores levam em consideração as tarifas com menos custos.

Como os trechos municipais não contam mais com voos diretos, é necessário, ainda, passar 7 horas e 15 minutos, no mínimo, para conseguir ir de avião da Capital ao município no Cariri. Já o trecho entre Lisboa e Fortaleza, por exemplo, pode ser feito em 7h05min.

Os voos da Gol Linhas Aéreas têm algumas variações de preços, mas o mais em conta de ida foi de R$ 1.661,47 na data da pesquisa, com saída às 17h40min de Fortaleza e chegada a 0h55min em Juazeiro. A volta, de R$ 1.664,50, sai às 18h45min de Juazeiro e chega às 2h55min na Capital.

A duração da ida mais rápida era de 7h15min na Gol, ao passo que o retorno mais rápido ficou em 8h10min. Ambos com conexão no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP). Na tarifa mais cara, nomeada de Max – com bagagens despachadas e mais –, o valor chegou a R$ 3.905,97.

Por outro lado, na Latam Airlines, o custo da viagem Fortaleza-Juazeiro durante a semana pesquisada variava entre R$ 7.098,17 e R$ 7.598,17 nas tarifas mais baratas (Light) e mais caras (Premium Economy), respectivamente.

O voo de ida mais barato, a R$ 3.552,57, contava com uma parada em Guarulhos e duração de 9h35min, saindo às 16h45 e chegando às 2h20min. O retorno mais em conta também passava por Guarulhos, com duração de 7h15min, saindo às 11h25min e chegando às 18h40min, a R$ 3.545,60.

Em relação a Paris, os voos diretos da Air France saindo de Fortaleza custavam R$ 5.142,14 no período do levantamento, com ida a R$ 2.671 e volta a R$ 2.472, com duração de 8h45min e 9h05min, respectivamente.

Já os custos para ir da Capital a Lisboa, de forma direta pela TAP Air Portugal, eram de R$ 5.724,63. A ida ficava a R$ 3.077,83, em um voo de 7h05min, e a volta a R$ 2.646,80, em um voo de 7h45min.

Como o voo da Azul não estará mais disponível em março, O POVO procurou passagens na rota direta Fortaleza-Juazeiro do Norte com a ida no dia 20 e a volta 27 de fevereiro. O valor mais em conta, com 1h15min a 1h20min de duração o trecho, foi de R$ 1.618,19.

A ida da operação mais barata era saindo às 2h50min de Fortaleza, com pouso às 4h10min no Cariri. A volta no dia 27 ia de 0h55min as 2h10min.

Para se ter ideia, de ônibus a viagem entre as cidades cearenses dura 10h58min, custando o trecho no máximo R$ 211,68 no período de 11 a 18 de março.

A rota entre Fortaleza e Juazeiro do Norte funcionava desde 1950, e ficará descoberta pela primeira vez na história. Em agosto de 2024, a Voepass Linhas Aéreas – que também operava o trecho – deixou de ofertar a frequência após um acidente aéreo em Vinhedo (SP).

A Azul Linhas Aéreas era, até então, a única opção aérea entre o interior e a Capital. De acordo com apuração da Rádio O POVO CBN Cariri, a empresa mantinha, ainda, operação com cerca de 20 funcionários em Juazeiro do Norte.

Os rumores sobre o fim das rotas geraram temor de demissões, mas nenhum colaborador havia sido desligado até o momento da apuração. Com a mudança, o Aeroporto de Juazeiro terá voos diretos apenas para Guarulhos e Campinas, em São Paulo.

Já os clientes impactados pelo fim das rotas serão informados e receberão a assistência necessária, conforme prevê resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), de acordo com a Azul.

O diretor de relações institucionais da Aena Brasil, concessionária do Aeroporto de Juazeiro, Marcelo Bento, disse que a instituição foi pega de surpresa com a notícia do encerramento dos voos e que pretende ter diálogo com companhias aéreas para reverter o quadro.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também afirmou ontem, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que acompanha de perto o cenário de voos da Azul e que a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) está tomando providências. (Com Luciano Cesário)



Vereador de Juazeiro do Norte fala sobre ida à posse de Donald Trump l O POVO News

Mais notícias de Economia

Atuação dos governos

O Ministério do Turismo (MTur) ressaltou, em nota, a importância do modal aéreo para o turismo e afirmou ter ampliado o diálogo com a Azul, em conjunto com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). O Mpor informou que dispõe de R$ 4 bilhões do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) para concessão de créditos a aéreas.

Ainda ontem o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reuniu-se com o diretor de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo. O diálogo foi para estabelecer parceria entre as partes.(Colaborou Beatriz Cavalcante)

Pesquisa

11 A 18 DE MARÇO

Fortaleza-Juazeiro:

Gol - ida R$ 1.661,47 e volta R$ 1.664,50, com duração de 7h15min na ida e 8h10min na volta, com conexão em Guarulhos (SP)

Latam - ida R$ 3.552,57 e volta R$ 3.545,60, com 9h35min ida e 7h15min a volta, e parada em Guarulhos; Guanabara - ida R$ 211,68 e volta no mesmo valor, com duração por trecho de 10h58min

Fortaleza-Paris:

Voo Air France - ida a R$ 2.671 e volta a R$ 2.472, com ida de 8h45min e volta 9h05min

Voo TAP - ida a R$ 3.077,83 e a volta a R$ 2.646,80, indo em 7h05min e voltando em 7h45min

Voo direto da Azul no Ceará de 20 a 27 de fevereiro - ida e volta de R$ 1.618,19, com 1h15min a 1h20min o trecho