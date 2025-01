Troféu Empreender 2024 celebra o empreendedorismo

Foto: Julio Caesar EMPREENDEDORES serão reconhecidos

Em uma noite de celebração ao empreendedorismo cearense, o Grupo de Comunicação O POVO realiza nesta segunda-feira, 27, a cerimônia de premiação do Troféu Empreender 2024.

O evento, sediado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), reunirá nomes do setor e reconhecerá empresas e empreendedores que mais se destacaram no último ano.

Além das tradicionais categorias, esta edição terá novidades. Por exemplo, a premiação de startups na área de tecnologia.

Também contará com a presença de diversas instituições parceiras, como o Banco do Nordeste, Instituto Centec e Sebrae, a premiação destaca a diversidade e a inovação do empreendedorismo local.

As empresas e empreendedores vencedores foram escolhidos por um júri composto por representantes de instituições renomadas, que avaliaram critérios como inovação, impacto social, crescimento e potencial de desenvolvimento.

O Troféu Empreender é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO e tem o intuito de valorizar o empreendedorismo local e inspirar novas gerações de empreendedores.

Veja os vencedores de cada categoria

Empreendedor do Ano: Paulo André Holanda

Paulo André Holanda Pequena Empresa: Instituto Bojogá, o Engenhoca Parque e a Texugo Moda Praia

Instituto Bojogá, o Engenhoca Parque e a Texugo Moda Praia Microempresa: Brewstone Pub, o Opacast e o Mel de Abelha Melka

Brewstone Pub, o Opacast e o Mel de Abelha Melka Empreendedora Social do ano: Simone Fernandes

Simone Fernandes MEI: Bromélia Biju, o Brechó no Kpricho e a Lanasiganna

Bromélia Biju, o Brechó no Kpricho e a Lanasiganna Tecnologia: Eduvem, Sia Tecnologias e Aprova Aí

