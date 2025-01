Prefeitura busca empréstimo externo para quitar dívidas de Sarto, diz Evandro

Foto: Samuel Setubal Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), iniciou mandato no dia 1º de janeiro de 2025. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que vai buscar um empréstimo internacional com instituições de fomento para amortizar dívidas e operar com taxas de juros mais baixas. Os débitos foram deixados pela antiga gestão de José Sarto (PDT), segundo o petista.

"A gestão anterior contraiu empréstimos com instituições nacionais, com juros altos — de 12%, 13%, 14% (ao ano), enquanto existem operações externas com juros de 3%, 4%. Nossa intenção é contrair empréstimo internacional com instituições de fomento para amortizar a dívida interna e operar com taxas de juros bem menores", detalhou.

Além disso, o prefeito explicou que a Capacidade de Pagamento (Capag) da Capital deve ser afetada pelo cenário de dívidas. "Atualmente, nossa Capag é "B", mas, com base nos números de 2024, é provável que ela seja rebaixada para "C", o que dificultaria operações de crédito."

"É importante ressaltar que essa avaliação reflete a gestão anterior, e estamos trabalhando para melhorar essa condição", pontuou em entrevista na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza), em evento com comerciantes nesta sexta-feira, 24.

Atualmente, os empréstimos de Fortaleza somam cerca de R$ 3,5 bilhões, conforme Evandro. A intenção do prefeito é amortizar toda a dívida interna com empréstimos internacionais, mas, com a Capag possivelmente rebaixada para C, o cenário é mais difícil.

"Estamos trabalhando para reverter esse cenário e conseguir melhores condições de crédito", destacou ao O POVO.

Entrevista com Evandro Leitão | O POVO News & Jogo Político

Mais notícias de Economia