Rui Costa sugere que povo troque consumo de laranja

Foto: FERNANDA BARROS RUI COSTA, ministro-chefe da Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, sugeriu que, se uma fruta estiver com preço elevado, o consumidor pode mudar o alimento que vai consumir como forma de driblar a alta do preço do produto. O ministro deu o exemplo da laranja: "Em vez da laranja, comer outra fruta."

"O preço internacional está tão caro como aqui. O que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, consumir outra fruta", afirmou. "Não adianta você baixar a alíquota de importação, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. Então focaremos, evidentemente, no produto que estiver mais barato lá fora."

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, reiterou que o governo trabalhará para aumentar a produtividade dos pequenos e médios produtores, como forma de ampliar a produção e, assim, colaborar na redução dos preços dos alimentos.

Questionado sobre a declaração do ministro da Casa Civil sobre a laranja, ele argumentou que se trata de uma escolha do consumidor. "O consumidor pode também no jogo do mercado fazer com que os preços abaixem. Quando você vai ao restaurante, sempre há aquele frutas da estação que são aquelas mais baratas." (Com Agência Estado)





