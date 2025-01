Mais água do Rio São Francisco pode ser negociada

O secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, afirmou que é preciso fortalecer os projetos de irrigação e, se necessário, discutir com o Governo Federal a ampliação da cota d'água do canal do Rio São Francisco, que já abastece o Açude Castanhão.

"É preciso incentivar muito o setor produtivo, porque a produção é fundamental para garantir a sustentabilidade das famílias que precisam de alimentos, especialmente alimentos saudáveis, tanto na capital quanto no interior do Ceará."

Ademais, o secretário dos Recursos Hídricos, Ramon Rodrigues, explicou que região Noroeste tem uma tendência a chover um pouco mais devido à localização da Zona de Convergência Intertropical, enquanto a região Sul apresenta uma tendência de ficar um pouco abaixo

da média.

Nesse sentido, reforçou a ligação direta com o São Francisco para, caso seja necessária alguma complementação, haja uma negociação com o Governo Federal para a transferência de água.

"Por isso, nosso grupo monitora constantemente essa situação. Realizamos reuniões quinzenais para acompanhar como o cenário está se comportando. Sempre levamos em consideração o pior cenário para que não sejamos pegos de surpresa, caso ocorra um evento dessa natureza."