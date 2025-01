Serviços de autônomos mediados pelo IDT giram R$ 2,8 milhões no Ceará

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A expectativa é que a ação do IDT continue a ampliar os resultados para 2025.

O serviço autônomo registrou alta anual de 9% em 2024, com movimentação de R$ 2,8 milhões e 20.018 serviços realizados por trabalhadores ativos no Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), vinculado à Secretaria do Trabalho (SET), no Ceará.



Veja como prestar um serviço ou contratar um serviço abaixo.

O resultado foi fruto de estratégias de interiorização a diversos municípios por meio de cadastro e oferta de serviços. A expectativa é que a ação continue a ampliar os resultados para 2025, segundo o secretário do Trabalho, Vladyson Viana.

O foco da entidade de “viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para a promoção do trabalho decente e do empreendedorismo” possibilitou resultados em diferentes categorias de serviços.

Ocupações mais demandadas

A atuação de faxineiros, serviços gerais, garçons, bombeiros hidráulicos e eletricistas foram as ocupações mais demandadas no último ano. O presidente do IDT, Raimundo Angelo, citou a intensificação de medidas para a expansão.

“(Promovemos) ações modernas e sensíveis às demandas dos trabalhadores e dos nossos clientes de maneira geral, com a intenção de facilitar o acesso das pessoas à oferta e procura por serviços de forma autônoma”, disse.

Diferenciais

O lançamento do aplicativo Tem Trabalho foi uma das novidades de 2024 que ajudou a impulsionar a atividade no Ceará, conforme a SET.

O intuito era de otimizar a mediação entre trabalhadores e clientes, a fim de facilitar a contratação de profissionais e promover mais segurança.

O aplicativo encontra-se disponível gratuitamente para sistemas Android e iOS.

Qualificação

O IDT tem promovido, ainda, um projeto de qualificação para formar cerca de 950 estudantes em 38 turmas. O programa iniciou em agosto do ano passado.

A iniciativa deve beneficiar pessoas desempregadas, em busca do primeiro emprego ou trabalhadores autônomos cadastrados.

“As formações consistem em lições de relações humanas no mercado de trabalho e módulos práticos direcionados a pedreiros, faxineiros, cuidadores de idosos e outras ocupações”, pontuou.

Como prestar serviço

As pessoas interessadas devem fazer um cadastro nas unidades do IDT/Sine ou acessar o aplicativo Tem Trabalho para participar das oportunidades.

“O processo seletivo inclui entrevista e palestra explicativa sobre os serviços com foco em temas como conceito de trabalho autônomo, qualidade nos serviços, e postura profissional”, detalhou.

Além disso, os profissionais serão acompanhados por técnicos especializados na área, com suporte do Núcleo de Psicologia do IDT para a execução da atividade.

Como contratar serviço

Para contratar os serviços dos trabalhadores autônomos do IDT, a pessoa pode entrar em contato pelo WhatsApp (2180-6210), telefone fixo (2180-6211) ou aplicativo Tem Trabalho.

A solicitação pode ocorrer, ainda, via Central de Atendimento ao Cliente (3222.0340), de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas.

Os valores de referência para serviços e mais informações estão disponíveis no site.

