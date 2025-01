Curso sobre gestão municipal terá inscrições gratuitas; veja como fazer

Foto: Matheus Souza CONFORME o titular da Seplag-CE, Alexandre Cialdini, o curso terá informações sobre impostos municipais e a criação do IBS

Com foco nos novos prefeitos do Ceará que assumiram seus mandatos neste mês de janeiro, a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), por meio do programa de governança fiscal interfederativa Ceará Um Só, participará, nos dias 28 e 29 de janeiro, do seminário Novos Gestores.

O encontro, realizado pela Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) e pelo Governo do Ceará, ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, reunindo prefeitos e técnicos dos 184 municípios cearenses.

Dentro desse planejamento, foi aberto o curso de extensão "Gestão e Governança Fiscal Interfederativa Eficaz", que estará com inscrições abertas a partir desta terça-feira, 28 de janeiro, para o público geral. A formação será na modalidade de Ensino a Distância (EaD) e é gratuita.

Ao todo, serão seis módulos e os interessados devem acessar este link, até o dia 31 de março, para visualizar o conteúdo.

O projeto é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará e Seplag-CE.

Todos estes passos fazem parte do "Ceará Mais Digital", que engloba outros projetos como o Programa de Aceleração, que tem o objetivo de capacitar 10 startups sediadas no Estado, também na parceria FDR e Seplag. Este ainda tem o apoio da Casa Azul.

Conforme o titular da Seplag-CE, Alexandre Cialdini, o curso de gestão abordará painéis que discutirão a governança fiscal interfederativa, informações sobre tributos municipais e a criação do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), aprovado pela emenda constitucional da Reforma Tributária.

"Trataremos também da cooperação por meio de consórcios públicos municipais, gestão de gastos, qualidade das políticas públicas, entre outros temas, tudo de forma gratuita. O manual do programa será entregue a cada um dos 184 gestores públicos municipais, e a plataforma ficará disponível para acesso de qualquer cidadão interessado em entender a importância do tema."

Será Cialdini quem ministrará, no segundo dia do seminário, a palestra “Gestão fiscal: desafios e perspectivas para as gestões municipais à luz da reforma tributária”.

“O seminário Novos Gestores é extremamente relevante para preparar ainda mais os novos prefeitos e suas equipes técnicas para a execução adequada das políticas públicas capazes de transformar a vida das pessoas, proporcionando mais qualidade de vida e oportunidades de desenvolvimento. A participação da Seplag no evento é mais um esforço do Governo do Ceará de colocar à disposição dos municípios o suporte técnico e operacional do Estado que pode auxiliá-los no melhor cumprimento das suas atribuições e, consequentemente, nas respostas para as demandas da sociedade”, declara.

A pasta informa que, por meio do programa Ceará Um Só, a Secretaria tem realizado, periodicamente, eventos abordando temas como a cota parte do ICMS, a captação de recursos não-onerosos e as mudanças na legislação tributária.

Durante o seminário, que também conta com o apoio da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), vinculada à Seplag-CE, haverá o painel “Tópicos avançados para uma gestão municipal eficiente”, que integra a programação do dia 29 de janeiro.

Para atender os gestores e técnicos municipais de forma personalizada e apresentar as soluções tecnológicas e de consultoria da Seplag-CE, haverá estande na área de exposição do seminário Novos Gestores.

No local, os novos prefeitos e suas equipes serão recebidos pelos técnicos da Seplag e poderão conhecer iniciativas como o portal CaptaCeará, que auxilia a gestão pública na captação de recursos não-onerosos. A Seplag contará ainda com uma sala para reuniões e atividades paralelas.

Serviço

Seminário Novos Gestores

Período: 28 e 29 de janeiro de 2025

Local: Centro de Eventos do Ceará

Informações: https://novosgestores.aprece.org.br/

Curso de extensão "Gestão e Governança Fiscal Interfederativa Eficaz"

Inscrições: A partir desta terça-feira, 28 de janeiro, para o público geral

Observação: A formação será na modalidade de Ensino a Distância (EaD) e é gratuita.

Inscrições: admcursos.fdr.org.br/v2/inscricao/externa/245

