Chinesa Deepseek vai acelerar inovação, dizem analistas

Depois da revolução causada pela ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, da empresa norte-americana OpenAI, a partir de meados de 2023, foi a vez de uma concorrente chinesa, a DeepSeek, desenvolvida por uma startup sacudir o mundo e derrubar em quase US$ 1 trilhão o valor de mercado de algumas das maiores empresas de tecnologia do planeta (big techs).

O bot de conversação R1 da DeepSeek surpreendeu os especialistas com seu desempenho e custo-benefício, considerando os baixos custos de desenvolvimento.

A empresa foi criada pelo prodígio da tecnologia e das finanças Liang Wengfeng. O sucesso da DeepSeeek colocou em questão as quantias colossais investidas pelos gigantes dos EUA no desenvolvimento de IA generativa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu esse fato: é um “alerta” para o Vale do Silício. Já o investidor Marc Andreesen classificou o feito da startup chinesa como “um momento Sputnik”, em alusão ao choque que a União Soviética levou ao Ocidente ao colocar em órbita o primeiro satélite artificial.

Por sua vez, o CEO da OpenAI, Sam Altman, chamou o modelo de inteligência artificial da chinesa DeepSeek de "impressionante" e avaliou como "revigorante" ter um novo concorrente no mercado. Ele também prometeu que sua empresa irá fazer novos lançamentos em breve.

Para analistas ouvidos por O POVO, não apenas a OpenAI, mas o mercado de um modo geral deve passar por uma aceleração no ritmo de inovações. Segundo o especialista em cibersegurança e inteligência artificial, Daniel Monteiro, “o Deep Seek, com seu código aberto. Então, ele pode ser utilizado por absolutamente qualquer empresa do planeta ou qualquer instituição”.

“Por exemplo, uma empresa cearense pode utilizar esse modelo sem pedir autorização para Deep Seek. Então, ele é totalmente replicável e customizável. Isso foi também revolucionário”, acrescenta Monteiro. “Nós temos um grande potencial que é de utilizar esses modelos linguísticos de inteligência artificial que já estão prontos e aplicá-los aos negócios”, ressaltou.

Já o colunista de Tecnologia do O POVO e da rádio O POVO CBN, Hamilton Nogueira, fez uma analogia para tanto explicar como foi o processo de desenvolvimento da DeepSeek quanto o de seu potencial impacto. “Imagine que um estagiário apresentou uma solução para uma indústria global que aumentou a eficácia da produção em cerca de oito vezes”, comparou.

“E o CEO tem 40 anos nesse mercado. Ele não consegue entender como ele fez, mas a produtividade aumentou oito vezes. E a solução proposta pelo estagiário é infinitamente mais barata do que vinha sendo praticada. Então, todo o mundo executivo está em polvorosa porque não sabe como é que isso foi feito”, exaltou. (Com Agências) Leia mais em Editorial, página 18



