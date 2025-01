Ceará propõe subvenção econômica para manter voos de Juazeiro do Norte, diz governador

Foto: Luciano Césario/O POVO AEROPORTO fez rodada de apresentação a empresários

O Governo do Ceará propõe para a Azul Linhas Aéreas subvenção econômica "Instrumento utilizado pelos governos para estimular o desenvolvimento de setores específicos da economia ou para atender a necessidades públicas e que podem ser concedidas sob a forma de benefícios fiscais, como redução ou isenção de impostos, ou de recursos públicos não reembolsáveis" para manter o voo de Juazeiro do Norte, que entrou nos anúncios da empresa de cancelamento.

A informação é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que se reuniu na semana passada, 22 de janeiro, com o vice-presidente da Azul, Fábio Campos, e o diretor de Relações Institucionais (RI), César Grandolfo.

Em resposta ao O POVO sobre o encontro e a perda de incentivos da Azul, no evento de café da manhã com o governador, nesta quinta-feira, 30, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, Elmano disse que também discute outros voos que poderiam vir para o Estado.

Ele ainda reconheceu os problemas econômicos da companhia. "Eles têm aeronaves paradas, têm voos que eles precisaram adequar."

As dificuldades da empresa foram reforçadas também no mercado, pois uma das principais agências de classificação de risco, a S&P Global Ratings, rebaixou a nota da Azul devido a dificuldades em pagar dívidas.

Vale lembrar que a empresa aérea anunciou a suspensão também dos voos de Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu, mas já não havia mais voos disponíveis para compra ao Cariri antes de cancelar esta rota, a partir do dia 9 de março.

"Inclusive, (a ideia é) fazer uma parceria mais intensa com a Azul. Eles têm hub (centro de conexão) de voos em Recife, e nos interessaria até discutir no futuro, no longo e médio prazo, como se poderia fazer um aporte para garantir não só o voo de Juazeiro, mas outros voos com Fortaleza", complementou o governador.

Para fechar a ajuda financeira de permanência da rota para o Cariri, por meio da subsidiária Azul Conecta, o governador frisou que nesta ou na próxima semana ele já terá retorno sobre a proposta financeira, sem revelar valores.

A intermediação é por meio do secretário do Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), que tem encontro marcado com o diretor de RI da companhia.

Entenda o que aconteceu com o voo da Azul em Juazeiro do Norte

No dia 20 de janeiro de 2025, a companhia aérea anunciou o encerramento dos voos diários do Aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri, com destino a Fortaleza e Recife a partir de março.

A informação foi divulgada em nota enviada à rádio O POVO CBN Cariri, um dia após a empresa ter negado a informação.

No comunicado, a empresa diz que a descontinuidade faz parte de uma restruturação interna em que ficou decidido acabar com as duas rotas diárias e ampliar de quatro para sete voos semanais a frequência com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas.

“Como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda, a partir de 10 de março, os voos saindo de Juazeiro do Norte (CE) passarão a ter como destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), que terá sua frequência aumentada de quatro para sete voos semanais”, diz a nota.

Vale lembrar que a rota entre Juazeiro e Fortaleza funciona desde 1950 e ficará descoberta pela primeira vez na história.

Em agosto do ano passado, a Voepass, companhia que também operava um voo diário entre as duas cidades, deixou de ofertar a frequência após acidente aéreo em Vinhedo (SP). A Azul, até então, era a única opção de ligação aérea entre o Interior e a Capital cearense.

A rádio O POVO CBN Cariri apurou que a Azul mantém operação com cerca de 20 funcionários em Juazeiro do Norte. Os rumores sobre o fim das rotas gerou temor de demissões, mas nenhum colaborador foi desligado até o momento.

O diretor de Relações Institucionais da Aena Brasil, concessionária do Aeroporto de Juazeiro, Marcelo Bento, disse que a empresa foi pega de surpresa com a notícia do encerramento dos voos. Ao mesmo tempo, afirmou que pretende abrir diálogo com companhias aéreas para reverter o quadro.

“Infelizmente, diante das más notícias, vamos procurar as companhias aéreas para mostrar o benefício econômico que elas poderiam ter assumindo esses ou outros voos”, disse o executivo à rádio O POVO CBN Cariri.

A azul informou que os clientes impactados pelo fim das rotas estão sendo informados e recebendo a assistência necessária, conforme prevê resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A partir do dia 10 de março, o Aeroporto de Juazeiro terá voos diretos apenas para São Paulo, sendo dois da Latam e um da Gol para Guarulhos e outro da Azul para Campinas.

Administradora do aeroporto se movimenta

A empresa que administra o Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, agiu ante a informação do cancelamento dos voos diários da Azul com Fortaleza.

Assim, a Aena Brasil, da espanhola Aena Desarrollo, reuniu o setor turístico para anunciar as expectativas do aeródromo para 2025. Apresentou os investimentos realizados nos últimos anos e o seu "impacto positivo nos resultados de 2024."

O Grupo ganhou em 2019 o bloco Nordeste, passando a operar a partir de janeiro de 2020 o terminal no Cariri cearense e outros cinco, por meio de contrato de concessão com o Ministério da Infraestrutura e com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Para Juazeiro, a estimativa da Anac à época do resultado do leilão era que a circulação de passageiros saltasse de 563,548 mil por ano (2018) para 2,8 milhões até o fim da concessão, em 30 anos (2050). Além disso, o investimento previsto para o terminal de Juazeiro era de R$ 190 milhões.

Um problema no caminho para alcançar esses números passa pelo interesse da iniciativa privada no destino cearense.

E a Aena já chegou bem perto da estimativa da Anac, conforme balanço do ano passado. Chegou a cerca de 500 mil passageiros, mais de 7,5 mil operações de pousos e decolagens e nova sala VIP em 2024.

Para este ano, o crescimento é estimado em alta de 3% na oferta de assentos. Conforme a empresa, em 2024, o aeródromo chegou a movimentar 2.315 passageiros num único dia, em 8 de julho, distribuídos em 18 operações de pousos e decolagens. O número é quase o dobro da média diária, que ficou em 1.363 viajantes. (Com informações de Luciano Cesário)

