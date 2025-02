Orçamento do Ceará Credi deve dobrar em 2025 e superar R$ 100 milhões

Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo VLADYSON Viana destacou a baixa inadimplência do programa, inferior a 5%

O Conselho Deliberativo do Ceará Credi, programa de microcrédito produtivo do Governo do Ceará, finalizou o planejamento de 2025 e projeta superar R$ 100 milhões em orçamento geral. O aval deve ser dado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em breve.

A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Deliberativo e titular da Secretaria do Trabalho do Estado, Vladyson Viana. Segundo ele, mais de R$ 80 milhões devem ser destinados exclusivamente a novas aplicações.

O programa de microcrédito estadual foi mencionado pelo governador durante seu discurso na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Elmano destacou que o orçamento do Ceará Credi em 2024 foi de R$ 50 milhões, beneficiando 26 mil pequenos empreendedores com crédito e orientação produtiva.

Vladyson destacou os indicadores e pontuou o bom momento do Ceará na geração de empregos, com aumento de 4,5% na quantidade de empregos com carteira assinada entre 2023 e 2024.

Sobre o impacto dos desafios macroeconômicos aos pequenos negócios, o secretário afirmou que a sustentabilidade financeira é o grande desafio do empreendedorismo, mas que proporcionar o acesso ao crédito é fundamental.

"O acesso é essencial, mas precisa ser acompanhado por educação financeira e gestão eficiente. Temos uma parceria com o Sebrae Nacional, investindo R$ 30 milhões até 2026 para capacitar mais de 23 mil empreendedores. Esse programa abrange desde a definição das características do negócio até a gestão financeira, fluxo de caixa e separação do capital empresarial e pessoal", acrescentou.

Sobre o Ceará Credi, ressaltou que a combinação de crédito com acompanhamento gera taxas baixas de inadimplência, menores que 5%.

"Um dos problemas recorrentes é o uso inadequado do recurso. Sem um acompanhamento adequado, muitos empreendedores contraem dívidas sem planejamento. O Ceará Credi se diferencia por oferecer suporte em todo o ciclo."(Samuel Pimentel)

Mulheres

Do total de beneficiários do Ceará Credi em 2024, mais de 20 mil são mulheres