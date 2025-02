Dívida de R$ 2 bi será coberta com cortes, Fundeb e mais recursos da União

Foto: JÚLIO CAESAR EVANDRO Leitão detalhou as dívidas e comentou pela primeira vez sobre o plano para revitalizar as contas da Prefeitura

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), detalhou quais obrigações financeiras compõem o cálculo de R$ 2 bilhões em passivos da gestão municipal neste ano. Segundo ele, já há um planejamento para reorganizar as contas, e o suporte do Governo Federal será solicitado.

Somente na saúde, o rombo atinge R$ 1 bilhão, sendo que R$ 500 milhões destinam-se a fornecedores. Outro montante, de igual valor, corresponde a saldo negativo distribuído entre diversas secretarias.

Essa última parcela, segundo o prefeito, é o que tem provocado atrasos ou interrupções em diversas obras públicas. Conforme noticiado pelo O POVO ontem, 4, 90% dos projetos conduzidos pela administração municipal foram abandonados devido à falta de repasses desde o ano passado.

A diferença, também de R$ 1 bilhão, refere-se a empréstimos contraídos pela gestão nos últimos anos.

Ao O POVO, Evandro afirmou que o agravamento do cenário fiscal deve fazer com que o Município retroceda no indicador que avalia a capacidade de pagamento dos entes federativos junto à Secretaria do Tesouro Nacional, impactando a possibilidade de obter novos financiamentos com aval da União.

Atualmente, Fortaleza possui nota Capag B+, permitindo a contratação de créditos internacionais com respaldo do governo federal. O prefeito afirma que uma análise da equipe econômica indicou que o endividamento pode rebaixar a classificação para Capag C, impossibilitando a captação desses recursos.

A proposta da gestão atual era obter financiamento junto a organismos internacionais em condições mais favoráveis para refinanciar a dívida existente.

"Minha estratégia era recorrer a esses recursos externos para quitar empréstimos mais onerosos, aliviando os encargos financeiros. Dessa forma, ficaríamos apenas com operações de crédito internacionais, que têm taxas menores e maior prazo de carência. No entanto, fui surpreendido ao descobrir o real índice de endividamento da Cidade".

Agora, para sanar os passivos, a esperança está em novas fontes de receita, redução de despesas e auxílio da União. Em janeiro, a Prefeitura anunciou um pacote de cortes que deve gerar R$ 500 milhões de economia.

A medida inclui a diminuição de 30% dos servidores terceirizados, redução de 30% das cooperativas e um corte de 25% nos contratos de gestão das organizações sociais (OSs). Além disso, os salários do prefeito, da vice e dos secretários sofreram um abatimento de 20%, e todos os aluguéis pagos estão sendo revisados.

A Prefeitura também espera um incremento de R$ 120 milhões no repasse do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Além disso, uma viagem a Brasília (DF) deve garantir mais recursos federais, especialmente para a saúde.

Apesar das reduções, o prefeito assegurou alguns investimentos pontuais, como a destinação de verbas para o Ciclo Carnavalesco. Em 2025, as festividades não contarão com patrocínios privados, sendo custeadas apenas pelo orçamento municipal.

"O que posso garantir é transparência. Expandimos os polos do Ciclo Carnavalesco, valorizamos os artistas locais e incluímos atrações nacionais. Nosso objetivo é descentralizar as atividades e impulsionar a economia, sobretudo no turismo. Tudo será feito com responsabilidade, sem deixar débitos para gestões futuras", enfatizou.

Em 2024, artistas cearenses que se apresentaram no Ciclo Carnavalesco em Fortaleza relataram atrasos no pagamento dos cachês Crédito: Samuel Setubal

A maior parte dos investimentos previstos para 2025 deve ocorrer no segundo semestre. Evandro afirmou que a revitalização do Centro de Fortaleza é prioridade e garantiu que a reforma da Praça do Ferreira será iniciada até o fim do ano.

O prefeito explicou que o projeto foi desenvolvido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, sem custos para o Município. Outras iniciativas, como a ampliação das vagas de estacionamento da Zona Azul na região, também fazem parte do planejamento.

"Estamos estruturando a reforma da Praça do Ferreira, que será anunciada em breve. A Zona Azul também passará por ajustes, buscando equilibrar a mobilidade dos pedestres e a necessidade de vagas para veículos na área", disse.

