Fortescue e Elmano se reúnem para últimas definições de projeto de hidrogênio verde no Ceará

Foto: Gladison Oliveira/Fortescue Projeto aprovado da Fortescue é para o Setor 2 da ZPE Ceará e deve ter a exportação como um dos principais focos

Executivos da multinacional australiana Fortescue e representantes do governo do Estado do Ceará, incluindo o governador Elmano de Freitas (PT), tiveram encontro nesta terça-feira, 4, para alinhar as últimas definições da planta de hidrogênio verde (H2V) que será construída no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

O projeto tem previsão total de investimentos da ordem de R$ 20 bilhões e a usina deve produzir cerca de 175 mil toneladas de H2V por ano (equivalente a 900 mil toneladas de amônia).

A empresa calcula que cada tonelada de hidrogênio verde produzida evitará a emissão de 12 toneladas de dióxido de carbono (CO2), um dos principais gases causadores do chamado efeito estufa, principal fenômeno acelerador das mudanças climáticas que o planeta atravessa.

Além de executivos da companhia, incluindo o Head da América Latina, Enrique García, e do governador cearense, estiveram presentes na reunião de alinhamento, o presidente do Cipp, Max Quintino; o presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará), Fábio Feijó; bem como o secretário executivo de Energia e Telecomunicações, Dickson Araújo de Oliveira.

Segundo comunicado da Fortescue, a empresa vem “cumprindo com todas as normativas socioambientais. A companhia está discutindo com atuais e possíveis fornecedores detalhes do projeto para, assim, seguir avançando com a contratação de serviços e produtos locais necessários para seu desenvolvimento”.

Na nota, a companhia australiana lembra que em outubro do ano passado “o governo brasileiro selecionou a planta da companhia para a Plataforma de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica do Brasil (BIP), que vai conectar empreendimentos relacionados à transição energética com fontes de financiamento”.

A Fortescue acrescentou no informe que já possui licença da autoridade ambiental do Estado do Ceará, a Semace, para iniciar as obras de preparação do terreno e que teve seu projeto aprovado pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) para o Setor 2 da ZPE do Complexo do Pecém.

"Nossa presença aqui reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da economia local. Seguiremos trabalhando em parceria com o governo e o Porto do Pecém", concluiu o gerente de Governo, Comunidades e Comunicações para a América Latina, Sebastián Delgui.



