Latam anuncia voos de Fortaleza para Lisboa e para Juazeiro do Norte

Foto: FCO FONTENELE VOOS da Latam para Juazeiro contarão com auxílio financeiro do Governo do Ceará

Fortaleza terá mais um voo internacional para Lisboa, desta vez pela Latam Airlines Brasil, a operar entre 7 de abril e 20 de outubro deste ano, durante a alta temporada. Além disso, a empresa anunciou rota para Juazeiro do Norte a partir de junho, com quatro frequências semanais, a definir ainda os dias, e com conexão posterior para Guarulhos.

Guarulhos/Juazeiro do Norte/Fortaleza na ida



Fortaleza/Juazeiro do Norte/Guarulhos na volta

Com destino à Europa, é a primeira rota da companhia partindo do Nordeste desde 2009. Com mais essa frequência semanal, o Estado contabiliza 10 voos para Portugal, somando com a atuação da TAP.

O anúncio foi realizado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e pelo gerente de Assuntos Públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo.

Na ocasião, o Executivo estadual confirmou subvenção econômica para a empresa para a operação Fortaleza-Juazeiro do Norte, cujo acordo ainda será assinado. Elmano ressaltou a importância do voo para o turismo religioso do Cariri.

Além das rotas, as partes discutiram as oportunidades futuras de investimentos da companhia no Estado.

Como será o voo da Latam de Fortaleza para Lisboa, em Portugal

A operação de Lisboa terá um voo por semana com 7h30min de duração média, às segundas-feiras, em aeronaves Boeing 787 (capacidade para 30 passageiros na cabine Premium Business, 57 na Economy+ e 213 na Economy).

A decolagem de Fortaleza sai às 6h15min (hora local do Brasil). No sentido inverso, partirá de Lisboa às 18h30min (hora local de Portugal).

Anúncio mantém rota que seria cancelada de Fortaleza para Juazeiro do Norte

A rota entre Juazeiro e Fortaleza funciona desde 1950 e estava prestes a ficar descoberta pela primeira vez na história, porque a Azul Linhas Aéreas anunciou o cancelamento do trajeto que faz, a partir do dia 10 de março.

Em agosto do ano passado, a Voepass, companhia que também operava um voo diário entre as duas cidades, deixou de ofertar a frequência após acidente aéreo em Vinhedo (SP).

A Azul, até então, era a única opção de ligação aérea entre o Interior e a Capital cearense.



Agora, a falta de voo direto entre a capital cearense e Juazeiro do Norte se mantém até a retomada em junho pela Latam.

As operações serão realizadas pelo modelo de aeronave Airbus, que comporta média de 186 passageiros, e inclui as aeronaves A319, 320 e 321. Já a Azul utiliza o modelo ATR, que comporta 76 passageiros.

Números da Latam no Ceará

Atualmente, a Latam é a maior operadora do Aeroporto de Fortaleza, com cerca de 200 voos (pousos e decolagens) por semana na localidade.

Adicionalmente, opera as rotas Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voos por semana) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voos por semana).

Durante a operação semanal da rota Fortaleza-Lisboa, a empresa vai operar dois voos semanais na rota Fortaleza-Miami e um voo semanal na rota Fortaleza-Santiago, inaugurada em 2024.

“A Latam tem consciência do papel desempenhado pela aviação no Brasil, especialmente em um estado tão importante como o Ceará. Por isso, estamos sempre atentos às oportunidades para expandir a oferta de assentos e de voos de forma sustentável, para fazer decolar o turismo e a economia do Nordeste”, comenta Eduardo Macedo, gerente de Assuntos Públicos da Latam Brasil.

Mais notícias de Economia