Preço médio do diesel comum sobe R$ 0,21 em uma semana no Ceará

Foto: Aurelio Alves Diesel teve alta de alíquota de ICMS e reajuste em valor repassado da Petrobras às distribuidoras no último dia 1º de fevereiro

O preço médio do litro do diesel comum (B S500) teve a maior alta no Ceará entre os combustíveis pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período entre os dias 2 e 8 de fevereiro, indo de R$ 6,51 para R$ 6,72, um aumento de 3,2%.

A cidade de Fortaleza registrou o menor preço do produto no Ceará, onde ele pode ser encontrado a R$ 5,87 por litro.

Já o município de Itapipoca tem o maior preço do diesel comum no Estado. Lá, o combustível pode ser encontrado a até R$ 7,13 por litro.

O diesel S10 também teve alta expressiva nos postos cearenses, com aumento médio de 2,8%, passando de R$ 6,24 para R$ 6,42 o litro em média, no período analisado.

Vale lembrar que o diesel teve aumento de R$ 0,06 na alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passou de R$ 1,06 para R$ 1,12, por litro, e também sofreu reajuste por parte da Petrobras às distribuidoras, da ordem de R$ 0,22 por litro, no último dia 1º de fevereiro.

Na sequência de combustíveis com maiores altas no Estado ao longo da última semana, aparece o etanol hidratado, com aumento de 1,2%, passando de R$ 4,86 para R$ 4,92. O produto pode ser encontrado a R$ 4,49 por litro, em Fortaleza, e chegar a R$ 5,69 o litro, em Limoeiro do Norte.

Além disso, o preço do etanol hidratado no Ceará segue menos competitivo em relação à gasolina comum, por representar cerca de 78,8% do valor do combustível derivado do petróleo. Para os especialistas, o biocombustível só passa a ser uma opção mais vantajosa quando essa proporção é igual ou inferior a 70%, a depender do tipo de veículo e de outras variáveis de consumo.

Por sua vez, o preço médio do Gás Natural Veicular (GNV) comercializado no Ceará teve ligeira alta de 0,4%, passando de R$ 4,87 para R$ 4,89, o metro cúbico (m³), conforme a ANP. A mesma variação de 0,4% foi observada no preço médio do botijão de 13 kg do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha) que passou de R$ 106,38 para R$ 106,84, ao longo da semana.

Gasolinas comum e aditivada têm quedas

Na contramão dos demais combustíveis, a gasolina, tanto em sua versão comum quanto em sua versão aditivada, registrou queda de 0,7% no período pesquisado pela ANP. Isso ocorreu apesar do produto também ter sido impactado pela alta da alíquota de ICMS, que passou de R$ 1,37 para R$ 1,47, por litro no dia 1º de fevereiro.

O preço médio da gasolina comum, por exemplo, caiu de R$ 6,29 para R$ 6,24, o litro. O combustível teve seu menor preço encontrado em Fortaleza, onde o litro pode custar R$ 5,89, e seu maior preço nos municípios de Itapipoca e de Sobral, onde pode alcançar R$ 6,89 por litro.

Já o preço médio do litro da gasolina aditivada comercializada em postos cearenses caiu de R$ 6,46 para R$ 6,41, na última semana.



