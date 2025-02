Empresa de laticínios divulga R$ 80 mi em projetos à cadeia do leite

Foto: Divulgação/Alvoar Lácteos Fábrica da Alvoar Lácteos em Morada Nova. Grupo controla a marca Betânia e Embaré

A Alvoar Lácteos, cearense na quinta posição da indústria de laticínios do Brasil e captação superior a 1 bilhão de litros de leite por ano, divulgou nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, balanço dos projetos. O resultado de 2024 foi um aporte de R$ 80 milhões para o fomento à cadeia produtiva do leite.

O montante representa crescimento de 110% em relação ao ano anterior, que registrou R$ 38 milhões em volume gerado.

Além disso, o alcance foi de 373 municípios, com projetos permanentes, incentivos e conhecimentos técnicos aos cerca de cinco mil produtores, 10 cooperativas e 63 associações parceiras na captação.

Somente em adiantamento de recebíveis "Neste caso seria o dinheiro devido pela empresa ao fornecedor/produtor de insumos" , as propriedades assistidas pela Alvoar foram beneficiadas com R$ 71,8 milhões, de janeiro a dezembro de 2024.

No informe com os dados, a companhia elencou o Projeto ECO – Preservando o futuro, promovendo a sustentabilidade.

Este foca nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e conta com a parceria da Labor Rural.

Para a primeira edição, que atendeu 60 fazendas no Ceará e em Minas Gerais, o investimento foi de R$ 1,3 milhão em ações voltadas a mensurar e mitigar a evolução no índice de emissões de carbono.

Outra atuação foi por meio do Programa Mais Leite Saudável (PMLS), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com investimento de R$ 3,9 milhões em 2024.

A abordagem foi na melhoria da reprodução e nutrição do rebanho, incluindo a oferta de subsídios para compra de novilhas prenhes e transferência de embriões.

Também entrou no bojo da execução do PMLS a assistência técnica e gerencial para os parceiros, como a Alvoar Assist, iniciada em 2020 e que já atendeu mais de mil produtores em 182 municípios no Nordeste, somados a 294 famílias de 68 municípios de Minas Gerais, com um investimento de mais de R$ 2,2 milhões.

Em 2024, foram mais de 3,7 mil visitas da equipe técnica do Programa de Melhoria da Qualidade do Leite aos fornecedores de leite do grupo.

O Projeto recebeu o aporte de R$ 1,8 milhão e é voltado a garantir o padrão de qualidade dos produtos das marcas Alvoar.

De investimentos em planta, a empresa inaugurou no ano passado a fábrica de ração de Nossa Senhora da Glória, no interior de Sergipe.

O aporte foi de R$ 4,2 milhões na unidade, que tem capacidade produtiva de até 12 toneladas por dia e abastecerá produtores não apenas do estado, mas também de Pernambuco e Bahia.

Por último, o balanço mostrou a iniciativa dos leilões. Na 40ª edição, a medida visa à disseminação de animais de genética superior, além de auxiliar na negociação de gado.

Nos dois certames realizados em 2024, o volume de negócios foi de R$ 2,9 milhões, atendendo 55 produtores no interior de Minas Gerais. Já no Nordeste, atendeu a 54 produtores com o subsídio de novilhas, enquanto outros quatro parceiros tiveram embriões subsidiados.

“Nosso crescimento tem sido pautado na geração de valor compartilhado e promoção de toda a cadeia leiteira, em especial os 5 mil produtores parceiros. Com investimentos em tecnologia, melhoramento genético, qualidade do leite e sustentabilidade, fortalecemos a atividade leiteira”, frisa o diretor executivo de captação da Alvoar Lácteos, Armindo Neto.

Resultados gerais da Alvoar Lácteos

A Alvoar Lácteos atingiu faturamento bruto de R$ 5,2 bilhões em 2024, com sete fábricas e 21 centros de distribuição.

Tem como marcas Betânia, Camponesa, Betânia Kids, Yobem e Caramelos Embaré, e atua com um portfólio de 250 produtos vendidos em mais de 50 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 30 países.

São atualmente mais de 4,5 mil colaboradores diretos, com parceria de mais de 5 mil famílias de produtores, 10 cooperativas e 63 associações no Nordeste e Minas Gerais.



