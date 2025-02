Com R$ 430 mi, marco das obras do parque de combustíveis no Pecém é lançado

Foto: FCO FONTENELE Obras de construção do novo parque de tancagem do Ceará, no Complexo do Pecém, vão iniciar neste mês de fevereiro

O Grupo Dislub Equador confirmou o lançamento da pedra fundamental que marca o início da construção do Parque de Tancagem (armazenamento de combustíveis) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), no próximo dia 19 de fevereiro. A obra conta com investimento de R$ 430 milhões.

A previsão é que as obras sejam concluídas em agosto de 2027. A infraestrutura terá capacidade de armazenamento de 130 mil metros cúbicos (m³), com previsão de expansão para 220 mil m³.

Conforme o grupo, o empreendimento irá movimentar gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e até petróleo bruto, caso haja demanda.

O Governo do Ceará e a empresa Dislub assinaram para início das obras de tancagem do Porto do Pecém Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O evento de lançamento está marcado para o próximo dia 19 de fevereiro. A fase de construção do parque de tancagem deve gerar cerca de 500 empregos diretos, além de 100 vagas permanentes na operação do empreendimento.

Dos R$ 430 milhões aplicados no projeto, total de R$ 343 milhões foram financiados pelo Banco do Nordeste (BNB).

A construção da tancagem no Porto do Pecém faz parte da estratégia de expansão do Grupo Dislub Equador, consolidando sua presença no Nordeste e contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura energética da região, afirma o CEO do Grupo Dislub Equador, Sérgio Lins.

O executivo destaca a relevância do projeto para a infraestrutura logística e o desenvolvimento econômico da Região.

Na foto, Sergio Lins, presidente do Grupo Dislub Equador Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

"Hoje, cerca de 40% dos produtos consumidos no Ceará chegam por outros modais, principalmente o rodoviário. Com o novo terminal no Pecém, o Estado passará a ser atendido integralmente por navios de grande escala, ampliando a eficiência logística, com potencial ainda de atender os estados vizinhos pelo modal ferroviário”, destaca.

O Grupo Dislub Equador é uma das principais empresas do setor de distribuição de combustíveis e logística no Brasil, com presença consolidada em diversas regiões. Com investimentos em infraestrutura e inovação, a companhia busca aprimorar a eficiência operacional e contribuir para o desenvolvimento econômico nacional.

O início da construção do parque de tancagem no Pecém ocorre após décadas de discussões sobre a transferência da atual infraestrutura de armazenamento de combustíveis do Estado, localizada nos arredores do Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

ÁREA de tancagem no entorno do Porto do Mucuripe Crédito: FCO FONTENELE

A aprovação do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) foi decidida em dezembro de 2023 e a construção no Pecém mira a transferência das empresas instaladas no Porto do Mucuripe.

A demora no processo foi ampliada já que o contrato de construção do parque de tancagem no Pecém foi quebrado pela empresa holandesa Volpak, até que o Grupo Dislub Equador assumiu o projeto.

A "transferência" permite com que a capacidade da tancagem aumente dos atuais 140 mil m³ de combustíveis.

Após reunião com o CEO do Grupo Dislub Equador, em dezembro passado, o governador do Estado, Elmano de Freitas, destacou que a ampliação do parque de tancagem deve trazer efeitos positivos para o preço médio dos combustíveis no Ceará.

“Acreditamos que, com maior competitividade e concorrência, além da melhor capacidade e eficiência logística que este projeto proporcionará, o povo cearense também poderá pagar preços menores de combustível”, disse.

