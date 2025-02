Volume de atividades turísticas no Ceará fechou 2024 com alta de 4%

Foto: Samuel Setubal Serviços prestados às famílias foi o segmento com melhor desempenho do Ceará em 2024

O Ceará fechou 2024 com crescimento de 4% no Índice de Atividades Turísticas, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). O indicador ficou acima

da média do País (3,5%).

No País, onze dos 17 locais investigados também registraram taxas positivas, em que sobressaíram os ganhos vindos de São Paulo (3,7%) e Rio de Janeiro (6,3%), seguidos por Bahia (8,4%), Minas Gerais

(4,5%), Paraná (7,2%) e Santa Catarina (9,0%).

Em sentido oposto, Rio Grande do Sul (-14,3%) registrou o impacto negativo mais importante no acumulado do ano no turismo, seguido por Mato Grosso (-12,5%), Espírito Santo (-2,5%), Distrito Federal

(-1,1%) e Amazonas (-2,6%).

Na passagem de novembro para dezembro, o indicador no Ceará subiu 2,2%, depois de ter recuado 3,1% no mês imediatamente anterior. No comparativo com dezembro de 2023, a alta é de 10,4%.



Já o setor de serviços como um todo terminou o ano de 2024 estável no Ceará, com uma leve variação de 0,9%. Este foi o oitavo pior indicador dentre as 27 Unidades da Federação (UFs) pesquisadas

pelo IBGE.

O resultado também foi consideravelmente abaixo do nacional (3,1%). Em relação ao Brasil, o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, destaca que nunca havia ocorrido na série histórica, iniciada em 2012, quatro anos consecutivos de taxas anuais positivas. “Isso dá um acumulado de crescimento entre 2021 e 2024 de 27,4%, mas cada ano traz uma história distinta.”

Em relação ao mês de dezembro, o setor de serviços do Estado sofreu sua segunda redução consecutiva, de - 1,6%. A taxa é 1,1 p.p. menor que a do Brasil (-0,5%).



Já no que concerne ao índice de receita nominal, o do Ceará, em 2024, também foi o oitavo pior no País. Porém, foi constatado um crescimento de 5,5% na taxa no período, enquanto no comparativo mensal, entre novembro e dezembro, houve um recuo de 0,6%.





Dentre as cinco atividades pesquisadas pelo IBGE, quatro registraram taxas positivas em 2024: serviços prestados às famílias (6,1%); serviços de informação e comunicação (5%); transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,7%); e outros serviços (0,1%).



O único segmento que apresentou queda no volume de serviços foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares (-3,7%).

