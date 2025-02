BNB amplia em 34% o orçamento do FNE para o Ceará em 2025

Foto: Fernando Cavalcante/Divulgação/BNB PLANO de aplicação de recursos do FNE foi divulgado pelo Banco do Nordeste e pela Sudene

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou aumento de 34% para o Ceará na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2025, na comparação com 2024.

De acordo com detalhamento apresentado pelo BNB, serão destinados R$ 6,31 bilhões para projetos de financiamento.

Ao todo, são R$ 1,9 bilhão para o setor de comércio e serviços; R$ 1,4 bilhão para obras de infraestrutura; R$ 1,12 bilhão para a pecuária; R$ 1,1 bilhão para a indústria; R$ 396 milhões para a agricultura; R$ 190 milhões para o turismo; R$ 72 milhões para a agroindústria e R$ 32 milhões para pessoas físicas.

Considerando o conjunto dos Estados atendidos pelo BNB e beneficiados pelo FNE (nove estados do Nordeste e partes de Minas Gerais e Espírito Santo), o orçamento do fundo em 2025 teve aumento de 18,5% e passou para R$ 47,3 bilhões.



Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 13, em Fortaleza com a participação de representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Consórcio Nordeste.

De acordo com o presidente do BNB, Paulo Câmara, a distribuição dos recursos por estado segue uma metodologia de atendimento de atividades produtivas e projetos estruturantes e acrescenta esperar o terceiro ano consecutivo de recordes em investimentos. Durante a apresentação do FNE, tanto o banco quanto a Sudene afirmaram estar direcionando 62% dos recursos aos públicos de menor porte, 11 pontos percentuais acima do que foi contratado em 2024.

Integram esse público os microempreendedores individuais (MEI), Micro e Pequenas Empresas (MPE), atendidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), mini e pequenos produtores rurais, atendidos pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) e clientes de pequeno e médio portes, ou seja, os que têm faturamento de até R$ 16 milhões por ano.

No caso do Crediamigo serão disponibilizados até R$ 4,73 bilhões do FNE, valor 18,5% superior ao destinado em 2024, além de recursos internos do BNB, que segundo o banco permitiram reduzir a taxa de juros ao microempreendedor.

Já para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), os recursos destinados são da ordem de R$ 10,5 bilhões, um aumento também de 18,5%, na comparação com o valor de 2024.

Segundo o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire, parte do aumento nos recursos é reflexo do retorno dos investimentos realizados.

“Hoje, nós estamos com uma programação de R$ 47 bilhões. Há dois anos eram R$ 32 bilhões”, exaltou.



