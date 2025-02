Serasa lança descontos no Feirão Limpa Nome e auxílio-dívida de até R$ 100

Foto: Reprodução Serasa/Divulgação NEGOCIAÇÕES que beneficiam até 2,2 milhões de cearenses será por aplicativo

Para estimular negociações de dívidas no Brasil, a Serasa lançou hoje, 17, um auxílio-dívida de até R$ 100 voltado ao pagamento de débitos com Pix à vista. No Ceará, cerca de 2,2 milhões de pessoas endividadas podem solicitar o benefício. Descontos, também, estão disponíveis em uma nova edição do Feirão Limpa Nome.

Os consumidores que pagarem uma ou mais dívidas no valor de R$ 300, no mínimo, receberão R$ 100 para quitar outro débito em aberto na plataforma entre os dias 17 a 23 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. As dívidas podem ser atrasadas ou já negativadas, isto é, cujo CPF "Cadastro de Pessoas Físicas" está no cadastro de inadimplentes.

O auxílio-dívida é válido, exclusivamente, para os acordos feitos pelo aplicativo oficial da Serasa e pagos à vista na modalidade Pix. O aplicativo da Serasa está disponível na Apple Store e no Google Play. Ele pode ser acessado com o CPF e senha. As ofertas disponíveis aparecerão para escolha do usuário.

Após a seleção das dívidas e da forma de pagamento, é necessário confirmar e pagar por Pix pela Carteira Digital da Serasa ou por um banco de preferência. Depois disso, a Serasa quitará outra dívida de até R$ 100 integralmente. Caso o débito seja em um preço menor, o auxílio será equivalente ao valor da dívida.

A Serasa informou que não será possível juntar dívidas para atingir R$ 100. “O crédito será depositado na Carteira Digital Serasa, dentro do aplicativo, até o dia 28 de março, após a confirmação do pagamento das dívidas elegíveis.” O auxílio precisa ser usado até 31 de março, pois ficará indisponível após a data.

As pessoas podem conferir o status de pagamento e do auxílio-dívida no aplicativo da Serasa, a qual destacou que, com as negociações de dívidas do Feirão Limpa Nome, a pontuação de crédito — Serasa Score — será atualizada em tempo real para os usuários e o nome dos endividados ficará limpo instantaneamente.

O intuito é fazer com que esta seja a maior ofensiva em prol dos endividados. Apesar de uma queda na inadimplência após o Feirão de novembro de 2024, o Brasil ainda tem 73,5 milhões de negativados, com 3,2 milhões deles no Ceará. Os inadimplentes têm, em média, quatro dívidas, de acordo com a Serasa.

Cerca de 602 milhões de dívidas contam com descontos de até 99% no Feirão, com parcelamento em até 72 vezes. A especialista em educação financeira da Serasa, Aline Maciel, afirmou que os resultados do último Feirão, de 10,7 milhões de dívidas negociadas, estimularam adesão 40% maior.

A iniciativa integra um esforço coletivo de grandes empresas brasileiras, com adesão de 1.456 negócios em diversos segmentos, e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a fim de proporcionar fôlego às finanças dos inadimplentes. O regulamento detalhado encontra-se no site da Serasa (www.serasa.com.br).



