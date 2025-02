Gestora cearense lança fundo imobiliário na bolsa de valores

Foto: Astor Capital/Divulgação ASTOR Capital considerou o momento como símbolo de avanço

A gestora cearense Astor Capital lançou uma oferta pública inicial (IPO, em inglês) de um fundo imobiliário, denominado NAUI11, na bolsa de valores brasileira, isto é, a B3.

O evento ocorreu na sede da B3, em São Paulo, na sexta-feira, 14 de fevereiro, com a presença dos sócio-fundadores Rodrigo Frota, Francisco Morelo e Alexandre Frota.

A empresa considerou o momento como um símbolo de avanço, por ser uma gestora independente do Nordeste frente ao mercado nacional. A gestora trabalha com gerenciamento de ativos e de patrimônio financeiro, familiar ou de instituições.

Em comunicado reforçou, ainda, que o mercado financeiro está cada vez mais aberto a iniciativas fora do eixo do Rio de Janeiro e São Paulo.

Rodrigo afirmou que o momento traz orgulho pelo fato de a companhia não estar na avenida Faria Lima, em São Paulo, conhecida como o centro de negócios do País. A empresa funciona no Duets Office Towers, no bairro Cocó, em Fortaleza.

Ele destacou não ter uma equipe em São Paulo, mas realizar o IPO "seria algo que a turma de lá estaria acostumada, mas que não é um feito qualquer", disse.

"Estou super feliz com um sonho realizado. Desde que me aproximei do mercado financeiro, vi cada vez mais perto ele chegar, e hoje foi o início de uma jornada", acrescentou.

A cerimônia contou, também, com um momento de tocar o sino, uma parte simbólica da B3. "Foi um caminho de muito trabalho, mas acima de tudo de crença no nosso potencial e no potencial do nosso Estado", segundo Rodrigo.

"Nosso compromisso sempre foi entregar valor aos nossos clientes e mostrar que o Nordeste tem gestoras de alto nível, capazes de liderar grandes operações", pontuou.

Sobre o movimento, Célio Fernando, sócio da Astor BFA IB, empresa de serviços financeiros fundada a partir da união entre Astor Capital e BFA, declarou que o movimento do grupo liderado por Rodrigo Frota e sócios, como Francisco Morel, Alexandre Frota e Filipe Távora mostra a qualidade de um "grande time" com "grandes resultados".

"Com o Wealth Management (gestão de patrimônio) e o Asset Management (gerência de ativos), têm se consolidado como líderes na confiança no mercado do Nordeste Brasileiro", complementou.

Quem é a empresa cearense Astor Capital

Fundada a partir de uma fusão entre financeiras, a Astor Capital é especializada em gestão de ativos e patrimônio financeiro, seja pessoal, familiar ou institucional, por meio de serviço personalizado.

Dentre os sócios, Alexandre Frota possui mais de 15 anos de atuação profissional no mercado financeiro.

Foi sócio da SOL Investimentos, fundou a AFrota planejamento financeiro e também a FTA Gestão de recursos, especializada em gestão financeira de clientes de alto nível.

Atua como administrador e consultor de valores mobiliários devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

É bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com especialização em gestão de carteiras pela IBMEC e MBA em Investimentos e Private Banking pela IBMEC.

Já Francisco Morel é economista formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com MBA em Market Intelligence pela Saint Paul (SP).

Possui experiência em private equity (capital privado), gestão de empresas e governança corporativa. Atuou em mais de 80 projetos de consultoria organizacional com foco em gestão da rotina e transformação cultural.

Hoje participa como membro de conselho em empresas, lidera projetos de assessoria estratégica com serviços de estruturação de dívidas e fusão e aquisição (M&A).

Rodrigo Q. Frota tem mais de 15 anos de atuação em gestão de projetos e direção executiva. É ainda investidor em estágios de seed (fase de validação de um negócio), venture capital (capital de risco do investidor) e private equity por meio da ROQPAR Investimentos.

É atualmente membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Simpex Incorporações, GSM, Metalix Estruturas Metálicas, Grupo Colosso e Memori Digital tendo experiência em negociação, estratégia, governança corporativa, marketing e gestão de empresas.

Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela Unifor, com especialização em Business Analytics pela Wharton e graduado OPM pela Harvard Business School.

