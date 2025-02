Setur quer aumentar frequência de voos de Fortaleza para Chile e Argentina

Foto: FERNANDA BARROS CONFORME explica o secretário, apenas o benefício fiscal não segura os voos das companhias aéreas

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) quer aumentar as frequências de voos diretos de Fortaleza para outros países da América do Sul, como Chile e Argentina. Foi o que confirmou o titular da Pasta, Eduardo Bismarck (PDT).

Atualmente, a Capital conta com um voo semanal para Santiago, operado pela Latam, e três rotas semanais para Buenos Aires, exercidas pela Gol.

"Nós temos um evento lá em Buenos Aires focado nisso, nessa vinda deles aqui. Então nós vamos aumentar os mercados da América do Sul, temos presença em feiras na Europa também, para que esses voos estejam cheios. Porque, se não tiver, não adianta a gente dar a subvenção."

Conforme explica o secretário, apenas o benefício fiscal não segura os voos das companhias aéreas. Isso porque o que importa para a empresa é vender assento, oferecer uma boa experiência para o passageiro e fidelizar para outras viagens.

"O turista estrangeiro tem um ticket médio acima do brasileiro. Porém, nós temos 20% do público internacional vindo aqui para o Ceará e 80% dos nossos turistas são daqui, nacionais. E a gente tem que fomentar esse pessoal para poder estar circulando cada vez mais aqui no Ceará."

Ele explica que a Latam está instituindo o hub Norte-Nordeste em Fortaleza. "Já é uma estratégia dela (Latam). Isso já foi fruto de algumas conversas do governador, além do voo agora de Juazeiro do Norte. Nós temos crescido os voos. Fora isso, o governador tem determinado bastante que a gente faça algumas incursões com outras companhias aéreas."

Conforme explica o titular da pasta, uma das prioridades do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), é continuar a ampliação de rotas já existentes, assim como atrair novas possibilidades.

Também destacou o aumento de voos da Latam no Estado recentemente. Por exemplo, a expansão da frequência semanal para capitais como São Paulo, Teresina e São Luiz, além da criação da rota internacional para Lisboa.

No entanto, ressaltou que o cenário de 2025 é muito desafiador para a aviação mundial. De acordo com Eduardo Bismarck, faltam aeronaves no mundo inteiro e, no Brasil, ainda há uma certa dificuldade com manutenção.

"Estive semana passada em uma rodada de negociações com companhias aéreas que voam nas Américas, e todas com quem conversei, da maior à menor, disseram que estão sem aviões. [...] Então, é com esse cenário desafiador que a gente tem que lidar.

Números da Latam no Ceará

Atualmente, a Latam é a maior operadora do Aeroporto de Fortaleza, com cerca de 200 voos (pousos e decolagens) por semana na localidade.

Adicionalmente, opera as rotas Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voos por semana) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voos por semana).

Durante a operação semanal da rota Fortaleza-Lisboa, a empresa vai operar dois voos semanais na rota Fortaleza-Miami e um voo semanal na rota Fortaleza-Santiago, inaugurada em 2024.



