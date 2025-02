Ceará mira 'naming rights' para Castelão e mais 46 equipamentos

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Luiza Martins, diretora-presidente da CearaPar, em visita ao O POVO

Os estudos sobre a concessão do direito de nomeação publicitária, ou ‘naming rights’, da Arena Castelão e de outros 46 equipamentos pertencentes ao governo do Ceará está em fase avançada, de acordo com Luiza Martins, diretora-presidente da CearaPar, a empresa estatal responsável por gerir os ativos do Estado.

No caso específico do estádio, a ideia é lançar a operação até julho.

A informação foi dada em entrevistas concedidas ontem ao O POVO e ao Guia Econômico da rádio O POVO CBN.

Além do Castelão, foram considerados equipamentos com bom potencial para esse tipo de operação, o Centro de Formação Olímpica (CFO), o Centro de Eventos do Ceará, o Museu do Ceará, o Farol do Mucuripe, o Cineteatro São Luiz, o Theatro José de Alencar, o Parque Estadual do Cocó, entre outros.

Por meio de um acordo de ‘naming rights’ uma empresa pode usar o nome de um local, evento ou instituição, mediante pagamento de uma quantia anual, por exemplo. A prática tem se popularizado na gestão de estádios esportivos Brasil afora, embora possa ser estendida a outros tipos de equipamentos.

“O Castelão custa ao Governo do Ceará R$ 15 milhões por ano. Sabemos, por exemplo, que os ‘naming rights’ de outros estádios foram vendidos por cerca de R$ 30 milhões por ano, durante dez anos. Esse modelo é vantajoso para desonerar o Estado dos custos de operação do estádio”, explica Luiza Martins.

Ela acrescenta que a ideia é lançar a operação na metade deste ano. “O ano de 2025 é bom para nós, com dois times na primeira divisão e participação na Libertadores. O Castelão é um local de muita visibilidade”, destaca a diretora-presidente da CearaPar.

“Esse é um bom prazo porque estamos terminando agora o processo de contratação entre a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e a CearaPar, e também porque as grandes empresas fecham seus planos de mídia para o 2º semestre no meio do ano”, ressalta.

“Um caso interessante é o do Parque Boticário, em Curitiba, onde a entrada é patrocinada pela marca Boticário. Mesmo sendo de propriedade do Estado, o nome do patrocinador é associado ao espaço, o que gera receita”, exemplifica.

Luiza Martins conclui afirmando que com os ‘naming rights’ vendidos o Estado continuará sendo o proprietário dos equipamentos. “Isso não é uma venda nem uma privatização”, garante.



Loterias também entram em estratégia de rentabilização

Além dos ‘naming rights’, outra opção para ajudar a captar mais recursos para o Estado, conforme a diretora-presidente da CearaPar, Luiza Martins, é apostar nas loterias estaduais.

“De acordo com a determinação legal, a CearaPar será responsável pela operacionalização das loterias no Ceará. Assim como fizemos com outros processos, esse é um movimento que acontece em todo o Brasil, a partir de uma legislação federal que deu aos estados a autonomia para explorar o serviço público de loterias, algo que antes não se tinha”, pontua.

“Já iniciamos os estudos sobre como implementar isso, incluindo visitas à loteria do Paraná, que criou uma autarquia para gerir as loterias. O modelo do Paraná tem muito a nos ensinar, mas aqui no Ceará optamos por dentro de uma empresa. A ideia é que o Estado tenha o controle total das receitas das loterias, garantindo maior transparência e eficiência”, complementa Luiza Martins.

Ela afirma, por fim, que a arrecadação gerada pelas loterias será direcionada, por exemplo, a iniciativas como o programa Ceará Sem Fome, entre outras políticas do Estado.



O que é naming rights?

É um acordo comercial que permite a uma empresa usar o nome de um local, evento ou instituição mediante pagamento. No Brasil, um dos exemplos, é o do estádio do Palmeiras, que desde 2013 se chama Allianz Parque, em um contrato de R$ 300 milhões po 20 anos

Confira os equipamentos que listados pelo Governo do Ceará como de bom potencial para naming rights:

Equipamentos indicados

Esportivos

Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo - Arena Castelão

Estádio Mauro Sampaio - O Romeirão

Centro De Formação Olímpica Do Nordeste - CFO

Vila Olímpica do Genibaú

Vila Olímpica do Conjunto Ceará

Vila Olímpica de Messejana

Vila Olímpica do Canidezinho

Antiga 6º Cia /5° Batalhão - Hoje Areninha

Culturais

Teatro José de Alencar

Teatro Carlos Câmara

Centro Cultural Da Fundação Dragão Do Mar

Escola Porto Iracema

Museu do Ceará

Museu da Imagem e do Som-Secult

Anexo do Museu da Imagem e Som (Biblioteca)

Museu Sacro São José de Ribamar

Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel

Academia Cearense de Letras/Palácio da Luz

Instituto Cultural do Cariri - Ad Astra Per Aspera

Complexo Cultural Estação das Artes Belchior

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

Centro Cultural Bom Jardim

Cineteatro São Luiz

Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira

Ceart - Central de Artesanato do Ceará

Centro das Tapiocas e do Artesanato de Messejana

Parques e complexos ambientais

Parque Pedro Felício Cavalcanti/Geopark/Museu Ministro Wilson Gonçalves/Accoa

Parque De Exposição Pedro Felício Cavalcante

Parque Dom Aluísio Lorscheider

Parque Estadual do Cocó

Parque Estadual Botânico do Ceará

Parque Estadual Sítio Fundão

Complexo Ambiental Caminhos do Horto

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Complexo Ambiental Mirante do Caldas

C.P.T.A. Centro Turístico Ambiental De Mundaú

Bondinho de Ubajara

Educacionais

Projeto ABC Da Serrinha

Projeto ABC do Bom Jardim

ABC do Mondubim

ABC do Curió

Hotel Escola - Edificio Panorama Artesanal

Hotelzinho Espaço da Criança

Outros

Centro de Eventos do Ceará

Centro de Convenções do Cariri

Farol do Mucuripe

Projeto Espaço Viva Gente

Fonte: CearaPar