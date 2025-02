Planos do Ceará de naming rights

O que é naming rights?

É um acordo comercial que permite a uma empresa usar o nome de um local, evento ou instituição mediante pagamento. No Brasil, um dos exemplos, é o do estádio do Palmeiras, que desde 2013 se chama Allianz Parque, em um contrato de R$ 300 milhões por 20 anos

Confira os equipamentos listados pelo Governo do Ceará como de bom potencial para naming rights:

Esportivos

Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo - Arena Castelão

Estádio Mauro Sampaio - O Romeirão

Centro De Formação Olímpica Do Nordeste - CFO

Vila Olímpica do Genibaú

Vila Olímpica do Conjunto Ceará

Vila Olímpica de Messejana

Vila Olímpica do Canidezinho

Antiga 6º Cia /5° Batalhão - Hoje Areninha

Culturais

Teatro José de Alencar

Teatro Carlos Câmara

Centro Cultural Da Fundação Dragão Do Mar

Escola Porto Iracema

Museu do Ceará

Museu da Imagem e do Som-Secult

Anexo do Museu da Imagem e Som (Biblioteca)

Museu Sacro São José de Ribamar

Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel

Academia Cearense de Letras/Palácio da Luz

Instituto Cultural do Cariri - Ad Astra Per Aspera

Complexo Cultural Estação das Artes Belchior

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

Centro Cultural Bom Jardim

Cineteatro São Luiz

Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira

Ceart - Central de Artesanato do Ceará

Centro das Tapiocas e do Artesanato de Messejana

Parques e complexos ambientais

Parque Pedro Felício Cavalcanti/Geopark/Museu Ministro Wilson Gonçalves/Accoa

Parque De Exposição Pedro Felício Cavalcante

Parque Dom Aluísio Lorscheider

Parque Estadual do Cocó

Parque Estadual Botânico do Ceará

Parque Estadual Sítio Fundão

Complexo Ambiental Caminhos do Horto

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Complexo Ambiental Mirante do Caldas

C.P.T.A. Centro Turístico Ambiental De Mundaú

Bondinho de Ubajara

Educacionais

Projeto ABC Da Serrinha

Projeto ABC do Bom Jardim

ABC do Mondubim

ABC do Curió

Hotel Escola - Edificio Panorama Artesanal

Hotelzinho Espaço da Criança

Outros

Centro de Eventos do Ceará

Centro de Convenções do Cariri

Farol do Mucuripe

Projeto Espaço Viva Gente

Fonte: CearaPar