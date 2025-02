Porto de Fortaleza: área de apoio logístico é apresentada; veja imagens

Foto: Reprodução Ligno Arquitetos Associados/Grupo TB Maquete virtual da área de apoio logístico do Porto do Mucuripe

O Grupo TB apresentou a área de apoio logístico para o Porto de Fortaleza à Companhia Docas do Ceará (CDC), que administra o terminal federal.

Localizada no Eusébio, a 16 quilômetros da Capital, a área terá um espaço de três campos de futebol e faz parte da estratégia de agilizar o processo de embarque de cargas no porto.

José Júnior, diretor comercial da CDC e no exercício da Presidência, recebeu o projeto de Alexandre Mesquita, assessor de Novos Negócios do Grupo TB.

Segundo a Companhia Docas, "as obras do empreendimento terão início em até 90 dias, após a aprovação dos órgãos públicos" e "o prazo de conclusão é de 12 meses."

Ficha técnica

Ao todo, são mais de 30 mil metros quadrados (m²) de área destinada ao trânsito de caminhões, com quase 200 vagas de estacionamento, ambulatório, área de convivência e banheiros para os condutores.

O monitoramento é feito 24 horas com classificação por tipo de caminhão e também área reservada para contêineres.

Na apresentação feita à CDC, a área conhecida como pré-gate tem como foco a agilidade do fluxo por reduzir as filas, a melhora do controle operacional e o aumento da segurança da carga, com prevenção de danos.

Maquete virtual da área de apoio logístico do Porto do Mucuripe Crédito: Reprodução Ligno Arquitetos Associados/Grupo TB

Empresa atua no Pecém em grandes obras

Com o outro grande porto do Ceará, o Pecém, o Grupo TB faz um serviço de truck center, no qual possui um pré-gate para o terminal também.

Nesta área, tem estacionamento para 790 carretas para as quais faz abastecimento com diesel S-10, com lavanderia e conveniência para os condutores.

Além da área logística, a TB atua ainda em grandes obras de infraestrutura. No Castanhão, a empresa foi responsável pelo desmonte de rocha com perfuratriz.

Mesmo serviço feito no Eixão das Águas juntamente com o de britagem. Já na Transnordestina, além dos já citados, atuou com terraplanagem, compactação e transporte.



