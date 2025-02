Cimed quer faturar R$ 10 bilhões e planeja nova fábrica

Foto: Thiago Barreto/Divulgação JOÃO Adibe e Karla Marques Felmanas são acionistas controladores da Cimed. Ele é CEO e ela é vice-presidente

A Cimed, a terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas, anuncia agora que depois de entrar na categoria de higiene bucal, estreia em mais três novos segmentos com estimativa de impactar em R$ 2 bilhões o setor farmacêutico brasileiro: nutrição esportiva, com a marca Lavitan; cuidados para bebês e crianças com a estreia da linha João e Maria; além de maquiagem e perfumaria, com a marca Carmed. A expansão de categorias de atuação faz parte da estratégia para a Nova Era da Cimed - o nome do plano de negócios cuja meta é faturamento de R$ 10 bilhões até 2030.

A empresa concentra em Pouso Alegre (MG) a sua produção, mas planeja abrir outra planta no País. O lugar não foi definido, mas o Nordeste é a região mais provável. A novidade foi anunciada no evento MSA - Meu sangue Amarelo - em São Paulo, de sexta-feira até ontem.

Agressiva no canal farmacêutico, a Cimed aposta na plataforma Foguete Amarelo. A empresa oferece crédito para farmácias de pequeno porte, alinhando o pagamento ao fluxo de vendas das farmácias parceiras. A meta é gerar R$1 bilhão em faturamento até 2027, com a intenção de atingir 10 mil farmácias.

"Somos a primeira farmacêutica nacional a investir em uma plataforma tecnológica que realmente impulsiona o pequeno empreendedor farmacêutico. Isso é bom para a indústria, excelente para o varejo e, acima de tudo, para o consumidor final, que terá mais acesso aos nossos produtos", afirma o CEO da Cimed, João Adibe Marques. Adibe.

Nos últimos 10 anos, a Cimed saltou de R$ 300 milhões para R$ 3 bilhões em faturamento .Para chegar aos R$ 10 bilhões, a companhia planeja investir mais de R$ 2 bilhões nos próximos cinco anos, em áreas estratégicas como pesquisa e desenvolvimento, marketing e estrutura (ampliação de plantas fabris). O laboratório tem um modelo verticalizado com 26 centros de distribuição e força de vendas de mais de mil pessoas. Diz atender cerca de 90 mil pontos de vendas diretamente (presença em 98% das farmácias brasileiras). Hoje patrocina a Seleção Brasileira de Futebol e o Cruzeiro.

No segmento de cuidados para bebês e crianças, investiu declarados R$ 50 milhões na criação da marca João e Maria. Começa com portfólio de 13 produtos - sabonete líquido, shampoo, sabonete em barra, colônia, óleo de massagem, lenços umedecidos, creme preventivo de assaduras, chupetas, mamadeira e bicos avulsos.

João e Maria pretende chegar a R$ 130 milhões em faturamento e 15 milhões de unidades vendidas ainda em 2025. Até 2030, a expectativa é que a marca represente 10% da receita total da Cimed e 20% da receita de itens de consumo (portfólio de produtos que não são medicamentos). A marca estará disponível em farmácias de todo o País a partir do final de março.

No segmento de nutrição esportiva, a Cimed lança três sabores de bebidas proteicas. Conhecida por suas collabs (produtos com marcas compartilhadas), a Carmed lançou um hidratante labial com a marca Fini, anuncia também a entrada nos segmentos de maquiagem e perfumaria.

*o jornalista viajou a convite da Cimed