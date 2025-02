Nordeste, Centro-Oeste e Norte compram artigos de decoração com mais frequência, diz pesquisa

Foto: Camilha Magalhães/O POVO Abertura da feira ABCasa

As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste tendem a comprar artigos de decoração mais frequentemente. Já o setor de utilidades domésticas apresenta uma compra mais homogênea em todas as regiões, com o Nordeste se destacando levemente. Os dados são Pesquisa Consumidores de Artigos de Decoração e Utilidades Domésticas realizada pela ABCasa em parceria com o IEMI Inteligência de Mercado, divulgada no dia 19 de fevereiro.

O valor médio gasto na compra de artigos de decoração foi de R$ 688,72 na região Nordeste em 2024. O montante se equipara ao Sudeste, com R$ 675,30. A intenção de compra de artigos para casa no fim do ano no Nordeste é de 84%, sendo uma das mais altas do País, próxima ao Norte/Centro-Oeste (85%) e acima do Sudeste (82%) e Sul (79%). O Nordeste representa 22% dos consumidores pesquisados, atrás apenas do Sudeste (46%).

Os dados foram divulgados após a 14ª edição da ABCasa Fair, que ocorreu em São Paulo, entre 9 e 12 de fevereiro. As tendências apresentadas para 2025 no setor de casa e decoração são: materiais sustentáveis, réplicas culinárias, cores terrosas e tons suaves, designs inteligentes e multifuncionais, tecnologia integrada, texturas e espaços zen.

De acordo com Eduardo Cincinato, presidente da Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores (ABCasa), essas tendências refletem mudanças no comportamento dos consumidores.

“Se fala muito em saúde mental, então as pessoas estão cada vez mais buscando elementos que tragam essa paz, então quando você fala em aromaterapia, em incenso, em cores, isso tudo traz paz para o ambiente, as pessoas estão cuidando muito mais da iluminação, tudo isso tem contribuído bastante para que o segmento de casa e decoração tenha dado saltos maiores que a indústria de transformação”, afirmou Eduardo.

Na edição deste ano, a ABCasa Fair, reuniu cerca de 400 expositores. Dentre eles, estão duas marcas cearenses: Redes Isaac e For Plast.

A marca Redes Isaac foi criada em 1982 por Antônio José Carvalho de Vasconcelos, natural de Jaguaruana, a 185,99 km de Fortaleza, cidade conhecida pela produção de redes. De acordo com a executiva de vendas Isabel Vieira, a empresa, que expõe produtos na ABCasa Fair desde a primeira edição do evento, vende para todos os estados do Brasil e exporta para todos os continentes. O maior público, segundo Isabel, se concentra nos países da América Latina e da Europa como França, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Espanha e Portugal.

“Nós somos um produto padrão de exportação, então, quando nós atendemos essa exigência do cliente lá de fora, a gente consegue atender exigências de clientes do Brasil porque o Brasil é muito grande então as regiões requerem demandas diferentes, designs diferentes, modelos diferentes”, disse Isabel Vieira.

Outra empresa cearense a expor na ABCasa Fair é a For Plast que participa do evento há 2 anos. A marca, criada por Rafael Moreira, tem cinco anos de existência e vende utensílios domésticos de plástico. Mesmo surgindo próximo ao começo da pandemia de Covid-19, que afetou diversos setores da economia, a diretora financeira da For Plast, Larissa Moreira, afirmou não ter sentido impacto nas vendas por conta disso.

“No período de pandemia a gente produziu mais e vendeu mais por conta da questão de alimentos, as pessoas estavam em casa consumindo mais”, afirmou Larissa Moreira.

Para o presidente da ABCasa, Eduardo Cincinato, por conta do período de isolamento social em que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, o setor de casa e decoração foi na contramão do mercado e viu o faturamento aumentar.

“O principal desafio é a gente conseguir manter os números da pandemia quando as pessoas estavam mais dentro de casa porque naquele momento, é o que a gente sempre diz, a pessoa começa a reparar em todos os cantos da casa e hoje ela já saindo, viajando um pouco mais, como é que isso seria pós-pandemia? O que a gente percebeu é que continuou porque parece que ali foi o início da história e as pessoas não pararam mais”, afirmou Eduardo.

A principal aposta para este ano no mercado de casa e decoração são as flores e plantas permanentes que, segundo a ABCasa, ganharam força a partir da crescente preocupação dos consumidores com o meio ambiente. O produto é fabricado com materiais sustentáveis e tem durabilidade maior que flores e plantas naturais.

Já o setor de utilidades domésticas traz como destaques: design minimalista e aconchegante, estilo vintage moderno, cores vibrantes e materiais naturais, além de objetos multifuncionais. O mercado de papelaria e presentes criativos traz como aposta a personalização, pois, segundo a ABCasa, os consumidores têm buscado cada vez mais produtos únicos que contêm histórias. No setor têxtil, os destaques são: funcionalidade e versatilidade, estampas e texturas ousadas e sustentabilidade.

Conforme o presidente da ABCasa, Eduardo Cincinato, o setor tem estado cada vez mais eclético com relação a tendências. “Você vê os elementos naturais muito fortes, você vê as cores terrosas muito fortes, você vê minimalismo também sendo muito trabalhado ao mesmo tempo que você vê outras tendências de maximalismo, então acho que hoje o mercado recebe de tudo”, afirmou Eduardo.

Parceria entre ABCasa e Correios

No dia 9 de fevereiro, primeiro dia de ABCasa Fair, foi firmada uma parceria entre ABCasa e Correios. De acordo com o presidente da ABCasa, Eduardo Cincinato, o intuito é que as empresas se beneficiem com mais agilidade e melhor custo, visto que o e-commerce tem papel fundamental no mercado de casa e decoração.

“Essa parceria pode trazer benefícios de custo, de tempo, quando a gente tem essa proximidade como uma instituição como a do Correio e passa as tuas dores, você consegue normalmente bons resultados e é isso que a gente tá buscando com essa parceria, tentar trazer benefícios para todo o nosso grupo de associados”, disse Eduardo. Atualmente, a ABCasa tem cerca de 650 associados.

A repórter viajou a São Paulo a convite da ABCasa

Mais notícias de Economia

ABCasa

Organizada e realizada pela ABCasa – Associação Brasileira de artigos para casa, decoração, presentes criativos, papelaria, utilidades domésticas, festas, flores e têxteis para o lar –, a ABCasa Fair é uma feira B2B que reúne lideranças de negócios do setor. O evento tem a missão de transformar o mercado de modo sustentável, competitivo e inovador.