Porto do Pecém dará salto na movimentação e diversificar cargas a partir de 2027, diz presidente

O planejamento do Porto do Pecém já estima dobrar sua movimentação a partir de 2035 para algo em torno de 41 milhões de toneladas anuais. Mas, para o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Max Quintino, o ano de 2027 deve representar um marco histórico nesse processo de crescimento com avanço nas operações de grãos e combustíveis.

Ele se refere às entregas da ferrovia Transnordestina, parque de tancagem e viabilização de obras de ampliação do Porto, com dois novos berços (um para gás natural e outro para hidrogênio verde) e a ampliação do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT). Também é prevista dragagem para ampliar o calado (profundidade) dos terminais do Pecém.

Para viabilizar o crescimento, o Complexo do Pecém deve receber investimentos superiores a R$ 1,5 bilhão na ampliação das estruturas do Porto. As obras devem perdurar pelos próximos quatro anos e iniciar ainda no primeiro semestre de 2025.

"Atualmente, estamos finalizando a primeira licitação para a expansão do TMUT, que é a maior delas. Estamos na fase interna de análise de propostas e, provavelmente, na primeira quinzena de março esse processo será concluído. Em seguida, queremos emitir a ordem de serviço para iniciar as obras", diz.

O presidente do Complexo do Pecém participou de almoço com empresários do comércio, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), onde ressaltou que o início previsto de operações estruturantes para o Porto devem impactar na movimentação de cargas em diversos segmentos.

Destacou ainda a nova rota para China, que diminui o transporte de cargas entre os pontos para 30 dias, o que deve beneficiar a exportação de contêineres com cargas de frutas, por exemplo. A movimentação de contêineres superou a marca de 500 mil unidades e bateu recorde.

O ano de 2027 é especialmente importante, destaca Max, porque mesmo antes do início da operação do hidrogênio verde, estão previstas conclusões de obras como da ferrovia Transnordestina, do Piauí ao Ceará, com a perspectiva de escoar a produção de grãos da região produtora do MA-TO-PI-BA pelo Pecém.

Há ainda a entrega do novo parque de tancagem do grupo Dislub Equador no Pecém, com capacidade inicial de 130 mil m³ em combustíveis e possibilidade de ampliação para 240 mil m³.

Além da construção da infraestrutura, já existe acordo assinado por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para que as distribuidoras de combustíveis que operam atualmente na tancagem do Porto do Mucuripe migrem para o Pecém, além da perspectiva de reunir um total aproximado de 20 distribuidoras.

Outro projeto que também pode ficar pronto em 2027 e contribuir para o aumento da operação de cargas no Pecém é o terminal de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do Grupo Ultra, dono da Supergasbrás Energia.

O investimento é de R$ 1,2 bilhão e será feito em parceria com a Ultragaz numa obra que deve durar dois anos. A estrutura terá capacidade de armazenar 62 mil toneladas de combustível, mas que depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para sair do papel.

Esse seria o maior ponto de abastecimento GLP para o Norte e Nordeste. Segundo Max, o Grupo Ultra espera que a situação se resolva até o fim do ano, o que viabilizaria a entrega em 2027.

"Acreditamos muito (nestes projetos). Plantamos muita coisa e a partir de 2027 vamos começar a colher muitos benefícios. Sabendo que esses investimentos, a partir do momento que começa a construção dessas plantas já geram empregos e movimentam a economia", afirma.

CARGAS

Em 2024, o Porto do Pecém movimentou 19,6 milhões de toneladas de cargas, aumento de 13% em comparação a 2023. Somente em contêineres, foram 555 mil TEUs, aumento de 15% em relação a 2023.

EXPORTAÇÕES

A movimentação de granéis sólidos no Porto do Pecém cresceu 21%, com destaque para o minério de ferro, que passou de 5,3 milhões de toneladas, sendo que 600 mil toneladas foram exportadas para a China. A chegada da Transnordestina deve ampliar esse tipo de carga de granéis, agora com grãos como a soja.

Obras na Praça do Ferreira devem iniciar em junho e durar 6 meses, estima CDL

As obras de revitalização da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, devem ser iniciadas até o mês de junho, anunciou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante.

Assis revelou que conversou com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ontem, e disse que ele reafirmou o compromisso de assinar a ordem de serviço ainda neste semestre.

Vale lembrar que o projeto da reforma da praça foi contratado pela CDL Fortaleza e é assinado por Fausto Nilo, ou seja, o desenvolvimento não envolveu custo aos cofres da Prefeitura.

Em visita ao O POVO no início de fevereiro, o prefeito confirmou o desejo de realizar a obra e disse que o trabalho será conjunto a outras intervenções naquela região, como a ampliação das vagas de Zona Azul, diminuindo as áreas de benefício à caminhabilidade. Evandro ainda disse que quer realizar trabalho junto às pessoas em situação de rua.

Sobre a Praça do Ferreira, o presidente da CDL Fortaleza destaca que os trabalhos devem durar em torno de seis meses e serão realizados por partes, com o objetivo de não prejudicar a circulação de consumidores nas lojas e até as celebrações do Natal de Luz.

"Hoje, voltei a conversar com o prefeito sobre minha preocupação, considerando que o Natal de Luz - que realizamos na praça - e o movimento intenso do período de compras de fim de ano exigem que a reforma seja concluída o quanto antes. A praça precisa estar pronta para que os cearenses e fortalezenses possam aproveitar não apenas o evento, mas também fazer suas compras com segurança, em um espaço renovado. Vale lembrar que a última reforma da praça foi realizada há 33 anos", diz.

INVESTIMENTOS GARANTIDOS NO COMPLEXO

R$ 514 milhões R$ 200 milhões em financiamentos do Banco Mundial e da Climate Investments Funds (CIF), além de recursos próprios, para a maior parte dos projetos de ampliação

R$ 494 milhões para construção do Píer Zero e projetos futuros

R$ 292 milhões para investimentos em terra e mar

R$ 400 mil em apoio para assistência técnica referente à transição energética e descarbonização

R$ 180 mil em apoio por meio de fundos do governo japonês para avaliar as opções de suprimentos de água para os projetos de H2V

R$ 1,558 bilhão em recursos garantidos

