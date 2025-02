BNDES amplia em 58,2% aprovações de crédito para o Ceará em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES A indústria foi o segundo setor mais beneficiado pelo BNDES, com aprovações de crédito da ordem de R$ 766,9 milhões, atrás apenas do setor de infraestrutura

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou em 58,2% as aprovações de crédito para o Ceará em 2024 na comparação com 2023, totalizando um montante de R$ 3,1 bilhões no ano passado.

Os principais setores beneficiados foram o de infraestrutura, com R$ 1,6 bilhão, seguido pela indústria, de R$ 766,9 milhões, e pelo de comércio e serviços, com R$ 450,6 milhões.

Por sua vez, o setor agropecuário teve acesso a R$ 319,4 milhões em créditos aprovados no ano passado.

Quando considerado o porte das empresas beneficiadas, apesar do maior volume se concentrar nas grandes empresas, houve um aumento expressivo, de 102,7%, no total de crédito aprovado para micro, pequenas e médias empresas, passando de R$ 393,4 milhões em 2023 para R$ 797,7 milhões em 2024, mas representando ainda somente 25,7% do total.

“Apenas em inovação na indústria cearense, o Banco aprovou R$ 24,7 milhões em crédito no ano passado, um volume quase cinco vezes superior ao realizado em 2023 (R$ 4,2 milhões) e, muito superior a 2022, quando o volume de crédito aprovado foi de R$ 415 mil com essa finalidade para o Estado”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Ele acrescenta que “os resultados de 2024 contribuem para fortalecer a economia do Ceará” e lembra que, no Estado, por exemplo, o banco está financiando a construção de uma nova planta industrial da J.Macêdo, uma das maiores empresas do setor alimentício do País.

Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida, "o BNDES está conseguindo encontrar novas oportunidades nessas empresas, nessas indústrias, e nós sabemos grandes players sempre necessitam de maiores recursos"

O montante aprovado em crédito para o Ceará corresponde a, aproximadamente, 18,5% do total aprovado para o Nordeste. A região, no entanto, teve queda de 4,7% no volume de aprovações na comparação entre 2023 e 2024, caindo de R$ 17,5 bilhões para R$ 16,7 bilhões.

No caso do Nordeste, assim como no do Ceará, o setor mais beneficiado foi o da infraestrutura, com R$ 8,2 bilhões aprovados, mas na sequência aparece como o setor mais contemplado a agropecuária, com volume de crédito da ordem de R$ 3,9 bilhões.

Quando consideradas as aplicações por porte da empresa, o total financiado para micro, pequenas e médias empresas é bem mais próximo do destinado às grandes empresas, chegando a R$ 7,1 bilhões, ou cerca de 42,5% do total.

Cenário nacional

No cenário nacional, o BNDES realizou o maior aporte de crédito da história da instituição, em 2024, ou cerca de R$ 276,5 bilhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

O destaque por setor ocorreu nas aprovações à indústria, que chegaram a R$ 52,4 bilhões, superando pela primeira vez desde 2018, o valor destinado para a agropecuária (R$ 52,3 bilhões).

Considerando o recorte de micro, pequenas e médias empresas, as aprovações de crédito e as garantias somaram R$ 156,3 bilhões em 2024, um aumento de 44,7%.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

Brasil

No cenário nacional, o BNDES realizou o maior aporte de crédito da história da instituição, em 2024, ou cerca de R$ 276,5 bilhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior