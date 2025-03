Bares, restaurantes e hoteis celebram bom movimento do Carnaval no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Parte dos hotéis da orla de Fortaleza

Os negócios relacionados ao turismo no Carnaval comemoraram o bom movimento dos últimos cinco dias, nos quais as projeções caminham para a expansão em 2025. Para o setor de bares e restaurantes foi de bom movimento, apesar das fortes chuvas no fim de semana. A afirmação é do presidente da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto.

Taiene destaca que outro ponto que era motivo de atenção dos empresários mas que não comprometeu as operações foi a energia elétrica. Segundo ele, a incidência de quedas de energia e oscilações foi menor do que em 2024 e o atendimento da Enel Ceará foi mais agilizado.

Sobre o período, ele avalia positivamente. "O movimento foi bom, abaixo do esperado por causa das chuvas. Ainda assim foi positivo."

"Tivemos alguns problemas com falta de energia, mas muito inferior ao ano passado, e o plantão da Enel para o Carnaval resolveu rapidamente os problemas que tivemos", completa.

Já em relação ao setor de hotelaria, a ocupação média dos hotéis de Fortaleza fechou o feriadão de Carnaval em 80%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE). O número mantém o patamar histórico e já era o esperado pelo setor.

Segundo a presidente da ABIH-CE, Ivana Bezerra, o perfil de hóspedes que visitam Fortaleza nesta época carnavalesca diz respeito àqueles que buscam tranquilidade e aproveitam o turismo de sol de praia.

"O Carnaval foi super tranquilo. Na verdade, já estávamos com a expectativa de ocupar em torno de 80%. Tivemos visitantes procurando folia e outros mais para descansar, para passar o dia na praia, aproveitando as barracas", afirma Ivana.

Do ponto de vista das ocupações no litoral e serra em pousadas e hotéis de menor porte, a avaliação da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará (AMHT) é de que a média de ocupação de 87% ficou dentro do esperado.

Leia mais Banhistas denunciam veículos em faixas de areia em Carnaval no litoral cearense

Sobre o assunto Banhistas denunciam veículos em faixas de areia em Carnaval no litoral cearense

Vera Lúcia da Silva, presidente da AMHT, destaca que a ocupação em Fortaleza puxa a média para baixo, já que no litoral e em destinos de serra, como Guaramiranga, as hospedagens ficaram lotadas.

Ela conta que havia grande expectativa entre os associados para o Carnaval após um mês de fevereiro fraco.

"Os pequenos estabelecimentos não conseguiram se recuperar totalmente da pandemia. O fim de 2023 não foi como esperávamos, janeiro foi difícil e fevereiro pior ainda para as pequenas pousadas e hotéis. Esperamos que em março melhore", ressalta.

Mais notícias de Economia